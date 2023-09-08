Пассажирский автобус столкнулся с маршруткой в Челябинске

Пассажиры в ДТП не пострадали
В Челябинске пассажирский автобус столкнулся с маршрутным такси. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в отделе ГИБДД МВД России по Челябинску.
«Водители автобуса №18 и маршрутки №3 совершили столкновение. Никто из пассажиров не пострадал», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Маршрутка после удара врезалась в стойку дорожного знака. В обоих транспортных средствах находились пассажиры. Пострадавших нет.
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