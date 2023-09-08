08 сентября 2023

Пассажирский автобус столкнулся с маршруткой в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры в ДТП не пострадали Фото:

В Челябинске пассажирский автобус столкнулся с маршрутным такси. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в отделе ГИБДД МВД России по Челябинску.

«Водители автобуса №18 и маршрутки №3 совершили столкновение. Никто из пассажиров не пострадал», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Маршрутка после удара врезалась в стойку дорожного знака. В обоих транспортных средствах находились пассажиры. Пострадавших нет.

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В Челябинске пассажирский автобус столкнулся с маршрутным такси. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в отделе ГИБДД МВД России по Челябинску. «Водители автобуса №18 и маршрутки №3 совершили столкновение. Никто из пассажиров не пострадал», — сообщили URA.RU в ведомстве. Маршрутка после удара врезалась в стойку дорожного знака. В обоих транспортных средствах находились пассажиры. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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