В Минобороны заявили о попытке атаки на Крымский мост

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, ферма моста
В Минобороны РФ сообщили, что три безэкипажных катера ВСУ пытались атаковать Крымский мост Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ предприняли попытку атаковать Крымский мост тремя безэкипажными катерами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По словам ведомства, техника ВСУ была уничтожена.

«Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост», — говорится в сообщении. Заявление ведомства опубликовано в telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ отметили, что ВСУ два раза за ночь пытались совершить удар по Крымскому мосту. По данным ведомства, попытка пресечена силами ПВО, передает RT.

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ВСУ предприняли попытку атаковать Крымский мост тремя безэкипажными катерами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По словам ведомства, техника ВСУ была уничтожена. «Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост», — говорится в сообщении. Заявление ведомства опубликовано в telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ отметили, что ВСУ два раза за ночь пытались совершить удар по Крымскому мосту. По данным ведомства, попытка пресечена силами ПВО, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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