В Минобороны заявили о попытке атаки на Крымский мост

В Минобороны РФ сообщили, что три безэкипажных катера ВСУ пытались атаковать Крымский мост
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ предприняли попытку атаковать Крымский мост тремя безэкипажными катерами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По словам ведомства, техника ВСУ была уничтожена.
«Кораблями Черноморского флота в ходе несения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост», — говорится в сообщении. Заявление ведомства опубликовано в telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ отметили, что ВСУ два раза за ночь пытались совершить удар по Крымскому мосту. По данным ведомства, попытка пресечена силами ПВО, передает RT.
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