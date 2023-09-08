08 сентября 2023

Дождь затопил улицы Челябинска в День города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, непогода, плохая видимость, ливень, фары, дождь, машина
Из-за ливней проезжая часть ушла под воду Фото:

Проливной дождь затопил улицы Челябинска, который в субботу празднует День города. Из-за непогоды в центре города образовались глубокие лужи, сообщают очевидцы.

«В центре города на пересечении улицы Труда с Красной огромные лужи. Автомобили стоят в воде», — сообщили URA.RU горожане.

На площадке рядом с Торговым центром начинается концерт, несмотря на дождь. Там собралось несколько сотен горожан. В Копейске улицы также затопило из-за дождя.

Ранее синоптики предупредили, что на регион в выходные обрушатся ливни с сильным ветром. Местами возможны град и грозы.

В Копейске ливень затопил парковку
В Копейске ливень затопил парковку

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Проливной дождь затопил улицы Челябинска, который в субботу празднует День города. Из-за непогоды в центре города образовались глубокие лужи, сообщают очевидцы. «В центре города на пересечении улицы Труда с Красной огромные лужи. Автомобили стоят в воде», — сообщили URA.RU горожане. На площадке рядом с Торговым центром начинается концерт, несмотря на дождь. Там собралось несколько сотен горожан. В Копейске улицы также затопило из-за дождя. Ранее синоптики предупредили, что на регион в выходные обрушатся ливни с сильным ветром. Местами возможны град и грозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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