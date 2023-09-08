Из-за ливней проезжая часть ушла под воду
Проливной дождь затопил улицы Челябинска, который в субботу празднует День города. Из-за непогоды в центре города образовались глубокие лужи, сообщают очевидцы.
«В центре города на пересечении улицы Труда с Красной огромные лужи. Автомобили стоят в воде», — сообщили URA.RU горожане.
На площадке рядом с Торговым центром начинается концерт, несмотря на дождь. Там собралось несколько сотен горожан. В Копейске улицы также затопило из-за дождя.
Ранее синоптики предупредили, что на регион в выходные обрушатся ливни с сильным ветром. Местами возможны град и грозы.
В Копейске ливень затопил парковку
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