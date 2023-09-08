Дождь затопил улицы Челябинска в День города. Фото, видео

09 сентября 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Из-за ливней проезжая часть ушла под воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Проливной дождь затопил улицы Челябинска, который в субботу празднует День города. Из-за непогоды в центре города образовались глубокие лужи, сообщают очевидцы. «В центре города на пересечении улицы Труда с Красной огромные лужи. Автомобили стоят в воде», — сообщили URA.RU горожане. На площадке рядом с Торговым центром начинается концерт, несмотря на дождь. Там собралось несколько сотен горожан. В Копейске улицы также затопило из-за дождя. Ранее синоптики предупредили, что на регион в выходные обрушатся ливни с сильным ветром. Местами возможны град и грозы. В Копейске ливень затопил парковку Telegram-канал «Копейск в теме», https://t.me/c/1769436828/882

Проливной дождь затопил улицы Челябинска, который в субботу празднует День города. Из-за непогоды в центре города образовались глубокие лужи, сообщают очевидцы. «В центре города на пересечении улицы Труда с Красной огромные лужи. Автомобили стоят в воде», — сообщили URA.RU горожане. На площадке рядом с Торговым центром начинается концерт, несмотря на дождь. Там собралось несколько сотен горожан. В Копейске улицы также затопило из-за дождя. Ранее синоптики предупредили, что на регион в выходные обрушатся ливни с сильным ветром. Местами возможны град и грозы.