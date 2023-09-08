08 сентября 2023

Свердловский омбудсмен поведала, как проходят выборы у заключенных

Омбудсмен Мерзлякова: выборы в тюрьмах проходят при участии общественников
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Мерзлякова является сопредседателем ЦОН Фото:
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Выборы-2023

Процесс выборов в местах отбывания наказаний хорошо отработан, на участках присутствуют члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые следят за процедурой. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Сегодня проголосовало женское СИЗО № 5, там около 60 человек, и мужское СИЗО № 2 в Ирбите — там пришли все 44 избирателя. А завтра будет проходить голосование в екатеринбургском Следственном изоляторе № 1. Там на избирательный участок придут 200 человек», — пепередает слова Мерзляковой telegram-канал «ЦОН. Свердловская область».

В Свердловской области проходят выборы в гордуму Екатеринбурга и довыборы в законодательное собрание региона по Ирбитскому одномандатному округу. Всю информацию можно получить в онлайн-трансляции, организованной URA.RU.

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Процесс выборов в местах отбывания наказаний хорошо отработан, на участках присутствуют члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые следят за процедурой. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Сегодня проголосовало женское СИЗО № 5, там около 60 человек, и мужское СИЗО № 2 в Ирбите — там пришли все 44 избирателя. А завтра будет проходить голосование в екатеринбургском Следственном изоляторе № 1. Там на избирательный участок придут 200 человек», — пепередает слова Мерзляковой telegram-канал «ЦОН. Свердловская область». В Свердловской области проходят выборы в гордуму Екатеринбурга и довыборы в законодательное собрание региона по Ирбитскому одномандатному округу. Всю информацию можно получить в онлайн-трансляции, организованной URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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