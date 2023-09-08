Свердловский омбудсмен поведала, как проходят выборы у заключенных

Омбудсмен Мерзлякова: выборы в тюрьмах проходят при участии общественников

09 сентября 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Мерзлякова является сопредседателем ЦОН Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Процесс выборов в местах отбывания наказаний хорошо отработан, на участках присутствуют члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые следят за процедурой. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Сегодня проголосовало женское СИЗО № 5, там около 60 человек, и мужское СИЗО № 2 в Ирбите — там пришли все 44 избирателя. А завтра будет проходить голосование в екатеринбургском Следственном изоляторе № 1. Там на избирательный участок придут 200 человек», — пепередает слова Мерзляковой telegram-канал «ЦОН. Свердловская область». В Свердловской области проходят выборы в гордуму Екатеринбурга и довыборы в законодательное собрание региона по Ирбитскому одномандатному округу. Всю информацию можно получить в онлайн-трансляции, организованной URA.RU.

Процесс выборов в местах отбывания наказаний хорошо отработан, на участках присутствуют члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые следят за процедурой. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Сегодня проголосовало женское СИЗО № 5, там около 60 человек, и мужское СИЗО № 2 в Ирбите — там пришли все 44 избирателя. А завтра будет проходить голосование в екатеринбургском Следственном изоляторе № 1. Там на избирательный участок придут 200 человек», — пепередает слова Мерзляковой telegram-канал «ЦОН. Свердловская область». В Свердловской области проходят выборы в гордуму Екатеринбурга и довыборы в законодательное собрание региона по Ирбитскому одномандатному округу. Всю информацию можно получить в онлайн-трансляции, организованной URA.RU.