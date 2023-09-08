В Екатеринбурге перехватили авто с огромным тиражом «черной» агитации. Фото

В Екатеринбурге заблокировали 30-тысячный тираж антимэрской газеты

09 сентября 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Выборы в думу Екатеринбурга проходят в два дня — 9 и 10 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вечером 8 сентября, за несколько часов до старта выборов в гордуму Екатеринбурга, на Уралмаше — возле офиса управляющей компании «Орджоникидзевская» (принадлежит бывшему депутату Александру Найданову) — остановили автомобиль с 30-тысячным тиражом газеты «Коммунальные вести», очерняющей группу промэрских кандидатов. Детали операции URA.RU раскрыл источник. По его словам, автомобиль ехал по улице Авангардная, когда путь ему перегородила группа молодых людей крепкого телосложения. «Без особого сопротивления и привлечения полиции изъяли мешки с агитматериалами», — поделился собеседник. Новость по теме Союзников мэра Екатеринбурга атакуют в стиле 90-х Про газету «Коммунальные вести» URA.RU рассказывало и ранее. По данным агентства, отношение к ней могут иметь представители команды миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), который на выборах финансирует целый пул политиков и общественников, оппонирующих кандидатам от администрации и «Единой России». В газете в негативном контексте упоминаются депутаты Алексей Вихарев, которого называют кандидатом в спикеры нового созыва думы, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, Дмитрий Николаев, Михаил Вечкензин и Анастасия Немец. Их неизвестные авторы называют «коммунальной фракцией» и утверждают о якобы имеющейся связи названых политиков с представителями ОПС «Уралмаш», управляющими компаниям и предприятиями сферы нестационарной торговли. Газеты лежали в больших зеленых мешках Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вечером 8 сентября, за несколько часов до старта выборов в гордуму Екатеринбурга, на Уралмаше — возле офиса управляющей компании «Орджоникидзевская» (принадлежит бывшему депутату Александру Найданову) — остановили автомобиль с 30-тысячным тиражом газеты «Коммунальные вести», очерняющей группу промэрских кандидатов. Детали операции URA.RU раскрыл источник. По его словам, автомобиль ехал по улице Авангардная, когда путь ему перегородила группа молодых людей крепкого телосложения. «Без особого сопротивления и привлечения полиции изъяли мешки с агитматериалами», — поделился собеседник. Про газету «Коммунальные вести» URA.RU рассказывало и ранее. По данным агентства, отношение к ней могут иметь представители команды миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), который на выборах финансирует целый пул политиков и общественников, оппонирующих кандидатам от администрации и «Единой России». В газете в негативном контексте упоминаются депутаты Алексей Вихарев, которого называют кандидатом в спикеры нового созыва думы, Александр Колесников, Алексей Мещеряков, Дмитрий Николаев, Михаил Вечкензин и Анастасия Немец. Их неизвестные авторы называют «коммунальной фракцией» и утверждают о якобы имеющейся связи названых политиков с представителями ОПС «Уралмаш», управляющими компаниям и предприятиями сферы нестационарной торговли.