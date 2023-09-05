Главный герой фейковой газеты — Алексей Вихарев, один из основных союзников Орлова на этих выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его союзники на выборах в гордуму Екатеринбурга подверглись новой информационной атаке. Накануне в нескольких районах заметили газету под брендом «Комсомольской правды», где в негативном контексте упоминаются мэр, вице-губернатор Олег Чемезов и — главным образом — промэрский депутат Алексей Вихарев и его команда.

В частности, неизвестные авторы заявляют о якобы имеющейся связи Вихарева (на выборах в новый созыв думы идет по округу №19), депутатов Михаила Вечкензина (округ №15), Александра Колесникова (округ №6) и Алексея Мещерякова (округ №7) с прекратившим существование ОПС «Уралмаш». В «шапке» номера указаны даты 19—26 мая. «Но появилась эта газета в почтовых ящиках только накануне», — рассказал источник агентства, близкий к штабу Орлова. О том, что «КП» не имеет отношения к этой газете, говорят хотя бы выходные данные. Директором екатеринбургского филиала «Комсомольской правды» указан Алексей Двизов, покинувший свой пост 11 мая.

Руководство филиала пожаловалось Ленинской территориальной избирательной комиссии (ТИК) — основному распорядителю выборов в думу. А комиссия, в свою очередь, направила представление в УМВД РФ по Екатеринбургу, рассказал корреспонденту глава ТИК Вадим Антошин.

Другой информированный собеседник URA.RU добавил, что знает о попытках напечатать и распространить — под тем же фальшивым брендом «КП» или «Московского комсомольца» (такое уже было в июне) — серию других негативных материалов про Вихарева и его команду — под названием «Коммунальные вести». Черновик оказался в распоряжении URA.RU.

В нем также упоминаются депутаты Дмитрий Николаев (округ №20) и Анастасия Немец (общегородской список «Единой России»). Их, Вихарева, Вечкензина, Колесникова и Мещерякова называют «Коммунальной фракцией». Это словосочетание в марте 2020 года в отношении Вихарева употребил спикер думы Игорь Володин, связанный с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), финансирующим группу кандидатов, которых Орлов не хотел бы видеть в новой думе. В этом же черновике говорится о якобы имеющейся связи названных политиков с представителями «Уралмаша», управляющими компаниями, предприятиями сферы нестационарной торговли.

Третий источник агентства уверен, что использование таких пиар-технологий, демонстрация конфликта бьют по отношениям Кочеткова не только со старшими товарищами Вихарева и Орловым, но и с «Синарой», УГМК и РМК. Ведь они на этих выборах выступают единым фронтом.