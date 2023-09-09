На трассе Тюмень — Екатеринбург в ДТП водитель вылетел из Infiniti и погиб. Видео

09 сентября 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Движение автомобилей на участке дороги, где произошло ДТП, частично ограничено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Екатеринбург — Тюмень водитель Infiniti улетел в кювет. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что мужчину выбросило из автомобиля, от полученных травм он скончался. «На 311-м километре федеральной дороги Екатеринбург-Тюмень в кювет опрокинулся автомобиль Infiniti. 50-летний водитель, житель Тюмени, погиб. Человека выбросило из автомобиля, возможно, он не был пристегнут», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Свидетели происшествия сообщают, что машина ехала очень быстро. В данный момент движение автомобилей на этом участке дороги частично ограничено.

На трассе Екатеринбург — Тюмень водитель Infiniti улетел в кювет. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что мужчину выбросило из автомобиля, от полученных травм он скончался. «На 311-м километре федеральной дороги Екатеринбург-Тюмень в кювет опрокинулся автомобиль Infiniti. 50-летний водитель, житель Тюмени, погиб. Человека выбросило из автомобиля, возможно, он не был пристегнут», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Свидетели происшествия сообщают, что машина ехала очень быстро. В данный момент движение автомобилей на этом участке дороги частично ограничено.