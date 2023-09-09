Движение автомобилей на участке дороги, где произошло ДТП, частично ограничено
На трассе Екатеринбург — Тюмень водитель Infiniti улетел в кювет. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что мужчину выбросило из автомобиля, от полученных травм он скончался.
«На 311-м километре федеральной дороги Екатеринбург-Тюмень в кювет опрокинулся автомобиль Infiniti. 50-летний водитель, житель Тюмени, погиб. Человека выбросило из автомобиля, возможно, он не был пристегнут», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
Свидетели происшествия сообщают, что машина ехала очень быстро. В данный момент движение автомобилей на этом участке дороги частично ограничено.
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