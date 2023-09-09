Жители Тюменской области выбирают главу региона. Онлайн-трансляция

В Тюменской области 10 сентября проходят выборы губернатора

10 сентября 2023 в 08:02 Размер текста - 17 +

Избирателям предстоит сделать выбор между четырьмя кандидатами, претендующими на пост губернатора Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области до 20:00 10 сентября проходят выборы губернатора. URA.RU будет вести прямую трансляцию до окончания работы избирательных участков. На пост главы региона претендуют четверо кандидатов — Александр Моор («Единая Россия»), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР). 08:12 По данным Избирательной комиссии Тюменской области, на участках созданы все условия для голосования граждан. В том числе – лиц с ограниченными возможностями здоровья. Им будут помогать волонтеры. 08:06 Голосование за губернатора Тюменской области сегодня также проходит в ЯНАО и ХМАО. 08:04 В Тюменской области открыты 1 062 постоянных избирательных участка. Также работают девять временных: на базе медучреждений (в них голосуют пациенты стационаров) и СИЗО (для граждан, находящихся под арестом). 08:02 Голосование за губернатора Тюменской области проходит с 08:00 до 20:00. Найти свой избирательный участок тюменцы могут через сервис на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, либо на портале мойучасток.рф.

В Тюменской области до 20:00 10 сентября проходят выборы губернатора. URA.RU будет вести прямую трансляцию до окончания работы избирательных участков. На пост главы региона претендуют четверо кандидатов — Александр Моор («Единая Россия»), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР). 08:12 10.09.2023 По данным Избирательной комиссии Тюменской области, на участках созданы все условия для голосования граждан. В том числе – лиц с ограниченными возможностями здоровья. Им будут помогать волонтеры. 08:06 10.09.2023 Голосование за губернатора Тюменской области сегодня также проходит в ЯНАО и ХМАО. 08:04 10.09.2023 В Тюменской области открыты 1 062 постоянных избирательных участка. Также работают девять временных: на базе медучреждений (в них голосуют пациенты стационаров) и СИЗО (для граждан, находящихся под арестом). 08:02 10.09.2023 Голосование за губернатора Тюменской области проходит с 08:00 до 20:00. Найти свой избирательный участок тюменцы могут через сервис на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, либо на портале мойучасток.рф.