09 сентября 2023
08 сентября 2023

Жители Тюменской области выбирают главу региона. Онлайн-трансляция

В Тюменской области 10 сентября проходят выборы губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы- 2021. Курган , выборы, голосование, урна для голосования, бюллетень, выборы 2021
Избирателям предстоит сделать выбор между четырьмя кандидатами, претендующими на пост губернатора Тюменской области Фото:

В Тюменской области до 20:00 10 сентября проходят выборы губернатора. URA.RU будет вести прямую трансляцию до окончания работы избирательных участков. На пост главы региона претендуют четверо кандидатов — Александр Моор («Единая Россия»), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР).

08:12 10.09.2023 По данным Избирательной комиссии Тюменской области, на участках созданы все условия для голосования граждан. В том числе – лиц с ограниченными возможностями здоровья. Им будут помогать волонтеры.

08:06 10.09.2023 Голосование за губернатора Тюменской области сегодня также проходит в ЯНАО и ХМАО.

08:04 10.09.2023 В Тюменской области открыты 1 062 постоянных избирательных участка. Также работают девять временных: на базе медучреждений (в них голосуют пациенты стационаров) и СИЗО (для граждан, находящихся под арестом).

08:02 10.09.2023 Голосование за губернатора Тюменской области проходит с 08:00 до 20:00. Найти свой избирательный участок тюменцы могут через сервис на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, либо на портале мойучасток.рф.

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В Тюменской области до 20:00 10 сентября проходят выборы губернатора. URA.RU будет вести прямую трансляцию до окончания работы избирательных участков. На пост главы региона претендуют четверо кандидатов — Александр Моор («Единая Россия»), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР). 08:12 10.09.2023 По данным Избирательной комиссии Тюменской области, на участках созданы все условия для голосования граждан. В том числе – лиц с ограниченными возможностями здоровья. Им будут помогать волонтеры. 08:06 10.09.2023 Голосование за губернатора Тюменской области сегодня также проходит в ЯНАО и ХМАО. 08:04 10.09.2023 В Тюменской области открыты 1 062 постоянных избирательных участка. Также работают девять временных: на базе медучреждений (в них голосуют пациенты стационаров) и СИЗО (для граждан, находящихся под арестом). 08:02 10.09.2023 Голосование за губернатора Тюменской области проходит с 08:00 до 20:00. Найти свой избирательный участок тюменцы могут через сервис на сайте Центральной избирательной комиссии РФ, либо на портале мойучасток.рф.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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