08 сентября 2023

Сенатор Муратов поздравил курганского спортсмена с мировым чемпионством. Фото

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Соревнования по самбо в спортивной школе в г. Гагарин. Смоленская область, г. Гагарин, турнир, борьба, соревнования, спорт, дети, самбо, молодежь, юноши
В Казахстане провели мировой турнир по самбо Фото:

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поздравил зампредседателя Федерации самбо региона Олега Лаврентьева с чемпионством. Международный турнир среди ветеранов прошел 8 сентября в Уральске (Республика Казахстан).

«Пришла еще одна замечательная новость. Олег Лаврентьев стал чемпионом мира по самбо среди мастеров (весовая категория 71 кг — прим. URA.RU). От всей души поздравляю его с новой наградой», — написал Сергей Муратов в telegram-канале.

Сенатор добавил, что сын Лаврентьева Денис скоро выступит в Азербайджане. Турнир «Большой шлем» пройдет в Баку с 22 по 24 сентября.

Олег Лаврентьев стал сильнейшим в своей весовой категории
Олег Лаврентьев стал сильнейшим в своей весовой категории
Фото:

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поздравил зампредседателя Федерации самбо региона Олега Лаврентьева с чемпионством. Международный турнир среди ветеранов прошел 8 сентября в Уральске (Республика Казахстан). «Пришла еще одна замечательная новость. Олег Лаврентьев стал чемпионом мира по самбо среди мастеров (весовая категория 71 кг — прим. URA.RU). От всей души поздравляю его с новой наградой», — написал Сергей Муратов в telegram-канале. Сенатор добавил, что сын Лаврентьева Денис скоро выступит в Азербайджане. Турнир «Большой шлем» пройдет в Баку с 22 по 24 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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