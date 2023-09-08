В Казахстане провели мировой турнир по самбо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поздравил зампредседателя Федерации самбо региона Олега Лаврентьева с чемпионством. Международный турнир среди ветеранов прошел 8 сентября в Уральске (Республика Казахстан).

«Пришла еще одна замечательная новость. Олег Лаврентьев стал чемпионом мира по самбо среди мастеров (весовая категория 71 кг — прим. URA.RU). От всей души поздравляю его с новой наградой», — написал Сергей Муратов в telegram-канале.

Сенатор добавил, что сын Лаврентьева Денис скоро выступит в Азербайджане. Турнир «Большой шлем» пройдет в Баку с 22 по 24 сентября.