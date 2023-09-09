09 сентября 2023

Омбудсмен Мерзлякова выразила надежду, что явка на выборах в Екатеринбурге вырастет

Омбудсмен Мерзлякова: явка в первый день выборов в Екатеринбурге — 11,09%
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Резиденция губернатора, прием. Необр , портрет, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова надеется, что явка на выборах в Екатеринбурге во второй день вырастет Фото:
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Выборы-2023

Явка в первый день выборов в Екатеринбурге составила 11,09%. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выразила надежду, что во второй день число избирателей, пришедших на участки, возрастет.

«Да, явка, особенно в Екатеринбурге, очень низкая. Зато записавшиеся на электронное голосование были активны — уже 71% проголосовали, а всего с учетом электронного голосования 11%. Надеюсь, что желающих прийти на избирательные участки во второй день будет больше», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте».

По итогам 9 сентября в Екатеринбурге проголосовали 119 тысяч человек. Выборы закончатся 10 сентября в 20 часов. Информацию о первом дне кампании URA.RU собрало в одном материале.

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Явка в первый день выборов в Екатеринбурге составила 11,09%. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выразила надежду, что во второй день число избирателей, пришедших на участки, возрастет. «Да, явка, особенно в Екатеринбурге, очень низкая. Зато записавшиеся на электронное голосование были активны — уже 71% проголосовали, а всего с учетом электронного голосования 11%. Надеюсь, что желающих прийти на избирательные участки во второй день будет больше», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». По итогам 9 сентября в Екатеринбурге проголосовали 119 тысяч человек. Выборы закончатся 10 сентября в 20 часов. Информацию о первом дне кампании URA.RU собрало в одном материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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