Омбудсмен Мерзлякова выразила надежду, что явка на выборах в Екатеринбурге вырастет

Явка в первый день выборов в Екатеринбурге составила 11,09%. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выразила надежду, что во второй день число избирателей, пришедших на участки, возрастет.
«Да, явка, особенно в Екатеринбурге, очень низкая. Зато записавшиеся на электронное голосование были активны — уже 71% проголосовали, а всего с учетом электронного голосования 11%. Надеюсь, что желающих прийти на избирательные участки во второй день будет больше», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте».
По итогам 9 сентября в Екатеринбурге проголосовали 119 тысяч человек. Выборы закончатся 10 сентября в 20 часов. Информацию о первом дне кампании URA.RU собрало в одном материале.
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