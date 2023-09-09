Омбудсмен Мерзлякова выразила надежду, что явка на выборах в Екатеринбурге вырастет

Омбудсмен Мерзлякова: явка в первый день выборов в Екатеринбурге — 11,09%

10 сентября 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова надеется, что явка на выборах в Екатеринбурге во второй день вырастет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Явка в первый день выборов в Екатеринбурге составила 11,09%. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выразила надежду, что во второй день число избирателей, пришедших на участки, возрастет. «Да, явка, особенно в Екатеринбурге, очень низкая. Зато записавшиеся на электронное голосование были активны — уже 71% проголосовали, а всего с учетом электронного голосования 11%. Надеюсь, что желающих прийти на избирательные участки во второй день будет больше», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». По итогам 9 сентября в Екатеринбурге проголосовали 119 тысяч человек. Выборы закончатся 10 сентября в 20 часов. Информацию о первом дне кампании URA.RU собрало в одном материале.

Явка в первый день выборов в Екатеринбурге составила 11,09%. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выразила надежду, что во второй день число избирателей, пришедших на участки, возрастет. «Да, явка, особенно в Екатеринбурге, очень низкая. Зато записавшиеся на электронное голосование были активны — уже 71% проголосовали, а всего с учетом электронного голосования 11%. Надеюсь, что желающих прийти на избирательные участки во второй день будет больше», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». По итогам 9 сентября в Екатеринбурге проголосовали 119 тысяч человек. Выборы закончатся 10 сентября в 20 часов. Информацию о первом дне кампании URA.RU собрало в одном материале.