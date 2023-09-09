Пермяки увидят комету Нисимура, которая пролетает раз в 437 лет

10 сентября 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

У жителей Прикамья появится возможность наблюдать за редким небесным явлением Фото: Сергей Русанов © URA.RU В сентябре жители Пермского края смогут увидеть в небе комету Нисимура. Астрофизики отмечают, что о ее существовании стало известно в августе. «Нисимура пройдет ближе всего к Солнцу 17 сентября и будет находиться на расстоянии 33 млн км от него. После этого она пройдет мимо Земли на расстоянии в 125 млн км», — пишет Guardian со ссылкой на данные ученых. В Пермском крае ярко-зеленый хвост кометы будет виден с 12 по 17 сентября. Смотреть нужно перед восходом Солнца в северо-восточном направлении. В следующий раз комета появится в небе только в 2460 году. В начале текущего год жители Прикамья могли наблюдать за кометой C/2022 E3 (ZTF), которая была открыта учеными меньше года назад. К 12 января она вышла на наиболее близкое к Солнцу расстояние (166 млн км) и продолжила сближение с Землей.

В сентябре жители Пермского края смогут увидеть в небе комету Нисимура. Астрофизики отмечают, что о ее существовании стало известно в августе. «Нисимура пройдет ближе всего к Солнцу 17 сентября и будет находиться на расстоянии 33 млн км от него. После этого она пройдет мимо Земли на расстоянии в 125 млн км», — пишет Guardian со ссылкой на данные ученых. В Пермском крае ярко-зеленый хвост кометы будет виден с 12 по 17 сентября. Смотреть нужно перед восходом Солнца в северо-восточном направлении. В следующий раз комета появится в небе только в 2460 году. В начале текущего год жители Прикамья могли наблюдать за кометой C/2022 E3 (ZTF), которая была открыта учеными меньше года назад. К 12 января она вышла на наиболее близкое к Солнцу расстояние (166 млн км) и продолжила сближение с Землей.