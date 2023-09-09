ВС РФ применили авиацию для срыва штурма «Азова»*

Российские войска использовали авиацию для срыва штурма бригады «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.
«В районе Серебрянского лесничества штурмовой и армейской авиацией нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения „Азов“», — передает слова Савчука РИА Новости. Он добавил, что также точные удары по штурмовым группам были нанесены и с помощью артиллерии.
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.
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