09 сентября 2023

ВС РФ применили авиацию для срыва штурма «Азова»*

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Авиация ВС РФ нанесла удар по бойцам «Азова», заявил Александр Савчук Фото:
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Российские войска использовали авиацию для срыва штурма бригады «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества штурмовой и армейской авиацией нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения „Азов“», — передает слова Савчука РИА Новости. Он добавил, что также точные удары по штурмовым группам были нанесены и с помощью артиллерии.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.

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Российские войска использовали авиацию для срыва штурма бригады «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук. «В районе Серебрянского лесничества штурмовой и армейской авиацией нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения „Азов“», — передает слова Савчука РИА Новости. Он добавил, что также точные удары по штурмовым группам были нанесены и с помощью артиллерии. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.
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Ссылки по теме
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