«Уралвагонзавод» направил в Минобороны РФ новую партию БРЭМ. Фото, видео

10 сентября 2023 в 08:46 Размер текста - 17 +

УВЗ успешно завершил этап выполнения Гособоронзаказа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») завершил этап выполнения трехгодичного Гособоронзаказа на производство этой инженерной техники, отправив в Минобороны РФ партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «Если раньше бронетехника УВЗ восхищала мир на военных выставках и динамических показах, то сейчас она уверенно демонстрирует свои возможности в условиях реальных боев. Коллективы предприятий Концерна «Уралвагонзавод» прикладывают максимальные усилия, чтобы выполнить задачу по обеспечению армии военной техникой качественно и в срок», — подчеркнул в telegram-канале «УВЗ» гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов. Отправка бронемашин в Минобороны РФ была приурочена ко Дню танкиста. Производство БРЭМ-1М шло в рамках выполнения Государственного оборонного заказа по производству инженерной техники для российской армии. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина предназначена для эвакуации поврежденной и застрявшей техники, в том числе на поле боя. Она обеспечивает необходимый ремонт и техническое обслуживание в полевых условиях.

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») завершил этап выполнения трехгодичного Гособоронзаказа на производство этой инженерной техники, отправив в Минобороны РФ партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «Если раньше бронетехника УВЗ восхищала мир на военных выставках и динамических показах, то сейчас она уверенно демонстрирует свои возможности в условиях реальных боев. Коллективы предприятий Концерна «Уралвагонзавод» прикладывают максимальные усилия, чтобы выполнить задачу по обеспечению армии военной техникой качественно и в срок», — подчеркнул в telegram-канале «УВЗ» гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов. Отправка бронемашин в Минобороны РФ была приурочена ко Дню танкиста. Производство БРЭМ-1М шло в рамках выполнения Государственного оборонного заказа по производству инженерной техники для российской армии. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина предназначена для эвакуации поврежденной и застрявшей техники, в том числе на поле боя. Она обеспечивает необходимый ремонт и техническое обслуживание в полевых условиях.