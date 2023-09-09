09 сентября 2023

«Уралвагонзавод» направил в Минобороны РФ новую партию БРЭМ. Фото, видео

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Клипарт. Свердловская область, увз, уралвагонзавод
УВЗ успешно завершил этап выполнения Гособоронзаказа Фото:

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») завершил этап выполнения трехгодичного Гособоронзаказа на производство этой инженерной техники, отправив в Минобороны РФ партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«Если раньше бронетехника УВЗ восхищала мир на военных выставках и динамических показах, то сейчас она уверенно демонстрирует свои возможности в условиях реальных боев. Коллективы предприятий Концерна «Уралвагонзавод» прикладывают максимальные усилия, чтобы выполнить задачу по обеспечению армии военной техникой качественно и в срок», — подчеркнул в telegram-канале «УВЗ» гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Отправка бронемашин в Минобороны РФ была приурочена ко Дню танкиста. Производство БРЭМ-1М шло в рамках выполнения Государственного оборонного заказа по производству инженерной техники для российской армии.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина предназначена для эвакуации поврежденной и застрявшей техники, в том числе на поле боя. Она обеспечивает необходимый ремонт и техническое обслуживание в полевых условиях.

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«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») завершил этап выполнения трехгодичного Гособоронзаказа на производство этой инженерной техники, отправив в Минобороны РФ партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «Если раньше бронетехника УВЗ восхищала мир на военных выставках и динамических показах, то сейчас она уверенно демонстрирует свои возможности в условиях реальных боев. Коллективы предприятий Концерна «Уралвагонзавод» прикладывают максимальные усилия, чтобы выполнить задачу по обеспечению армии военной техникой качественно и в срок», — подчеркнул в telegram-канале «УВЗ» гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов. Отправка бронемашин в Минобороны РФ была приурочена ко Дню танкиста. Производство БРЭМ-1М шло в рамках выполнения Государственного оборонного заказа по производству инженерной техники для российской армии. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина предназначена для эвакуации поврежденной и застрявшей техники, в том числе на поле боя. Она обеспечивает необходимый ремонт и техническое обслуживание в полевых условиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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