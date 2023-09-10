Губернатор ХМАО Наталья Комарова на инаугурации назвала главное достижение главы ЯНАО Дмитрия Артюхова. Ее поразила демография региона. Видеотрансляцию церемонии опубликовал телеканал «Ямал-1» в социальной сети «Вконтакте».
«На Ямале каждая третья семья — многодетная. Дай вам бог здоровья и счастья всем в личной жизни. И каждый четвертый ямалец — ребенок. В хорошем смысле этого слова. Наверное, это абсолютно качественно демонстрирует те достижения в масштабных проектах, которые реализуются в регионе», — уточнила губернатор ХМАО.
Перед поздравлением Артюхова с избранием на должность Комарова пошутила, что обойдется без негатива. «Не бойтесь, я хорошо буду говорить», — предупредила глава Югры. Губернатор ХМАО отметила роль трехстороннего соглашения Югры, Ямала и юга Тюменской области о сотрудничестве и рассказала об арктических проектах в своем регионе. После этого она воспользовалась возможностью пригласить весь бомонд «тюменской матрешки» на открытие месторождения в Березовском районе Югры. В конце своей речи она пожелала Артюхову всяческих успехов. «Мы крайне заинтересованы, чтобы у соседей все ладилось», — добавила Комарова.
Ранее URA.RU писало, что Комарова поздравила Артюхова с переизбранием на пост главы Ямала. Губернатор ХМАО выразила уверенность, что Артюхов продолжит развивать округ, и для каждого ямальца будут созданы достойные условия для жизни.
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