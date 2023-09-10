Губернатор ХМАО Комарова на инаугурации назвала главное достижение главы ЯНАО Артюхова. Видео

Глава ХМАО Комарова похвалила губернатора Артюхова за демографию ЯНАО

10 сентября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова восхитилась демографией Ямала Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора ЯНАО — 2023 Губернатор ХМАО Наталья Комарова на инаугурации назвала главное достижение главы ЯНАО Дмитрия Артюхова. Ее поразила демография региона. Видеотрансляцию церемонии опубликовал телеканал «Ямал-1» в социальной сети «Вконтакте». «На Ямале каждая третья семья — многодетная. Дай вам бог здоровья и счастья всем в личной жизни. И каждый четвертый ямалец — ребенок. В хорошем смысле этого слова. Наверное, это абсолютно качественно демонстрирует те достижения в масштабных проектах, которые реализуются в регионе», — уточнила губернатор ХМАО. Перед поздравлением Артюхова с избранием на должность Комарова пошутила, что обойдется без негатива. «Не бойтесь, я хорошо буду говорить», — предупредила глава Югры. Губернатор ХМАО отметила роль трехстороннего соглашения Югры, Ямала и юга Тюменской области о сотрудничестве и рассказала об арктических проектах в своем регионе. После этого она воспользовалась возможностью пригласить весь бомонд «тюменской матрешки» на открытие месторождения в Березовском районе Югры. В конце своей речи она пожелала Артюхову всяческих успехов. «Мы крайне заинтересованы, чтобы у соседей все ладилось», — добавила Комарова. Ранее URA.RU писало, что Комарова поздравила Артюхова с переизбранием на пост главы Ямала. Губернатор ХМАО выразила уверенность, что Артюхов продолжит развивать округ, и для каждого ямальца будут созданы достойные условия для жизни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на инаугурации назвала главное достижение главы ЯНАО Дмитрия Артюхова. Ее поразила демография региона. Видеотрансляцию церемонии опубликовал телеканал «Ямал-1» в социальной сети «Вконтакте». «На Ямале каждая третья семья — многодетная. Дай вам бог здоровья и счастья всем в личной жизни. И каждый четвертый ямалец — ребенок. В хорошем смысле этого слова. Наверное, это абсолютно качественно демонстрирует те достижения в масштабных проектах, которые реализуются в регионе», — уточнила губернатор ХМАО. Перед поздравлением Артюхова с избранием на должность Комарова пошутила, что обойдется без негатива. «Не бойтесь, я хорошо буду говорить», — предупредила глава Югры. Губернатор ХМАО отметила роль трехстороннего соглашения Югры, Ямала и юга Тюменской области о сотрудничестве и рассказала об арктических проектах в своем регионе. После этого она воспользовалась возможностью пригласить весь бомонд «тюменской матрешки» на открытие месторождения в Березовском районе Югры. В конце своей речи она пожелала Артюхову всяческих успехов. «Мы крайне заинтересованы, чтобы у соседей все ладилось», — добавила Комарова. Ранее URA.RU писало, что Комарова поздравила Артюхова с переизбранием на пост главы Ямала. Губернатор ХМАО выразила уверенность, что Артюхов продолжит развивать округ, и для каждого ямальца будут созданы достойные условия для жизни.