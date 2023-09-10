Комарова поздравила Артюхова с победой на выборах

10 сентября 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Артюхов избран главой ЯНАО во второй раз Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО новость из сюжета Выборы-2023 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов избран на должность главы региона во второй раз. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила коллегу с победой. «В Единый день голосования ямальцы выбрали губернатора. На должность высшего должностного лица региона решением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа избран действующий глава. Поздравляю, уважаемый Дмитрий Андреевич!» — написала Комарова в своем telegram-канале. Глава ХМАО отметила, что Ямал и Югра — это регионы-соседи с дружескими и партнерскими отношениями. Их связывают инвестиционные проекты, соглашения по развитию транспортной инфраструктуры и судьбы людей. Комарова уверена, что Артюхов продолжит развивать округ и для каждого ямальца будут созданы достойные условия для жизни. Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов был официально избран губернатором ЯНАО, набрав 17 голосов в законодательном собрании. Он поблагодарил коллег за оказанное доверие. Инаугурация губернатора состоится в ближайшее время.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов избран на должность главы региона во второй раз. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила коллегу с победой. «В Единый день голосования ямальцы выбрали губернатора. На должность высшего должностного лица региона решением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа избран действующий глава. Поздравляю, уважаемый Дмитрий Андреевич!» — написала Комарова в своем telegram-канале. Глава ХМАО отметила, что Ямал и Югра — это регионы-соседи с дружескими и партнерскими отношениями. Их связывают инвестиционные проекты, соглашения по развитию транспортной инфраструктуры и судьбы людей. Комарова уверена, что Артюхов продолжит развивать округ и для каждого ямальца будут созданы достойные условия для жизни. Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов был официально избран губернатором ЯНАО, набрав 17 голосов в законодательном собрании. Он поблагодарил коллег за оказанное доверие. Инаугурация губернатора состоится в ближайшее время.