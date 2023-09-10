Комарова поздравила Артюхова с победой на выборах

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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов избран главой ЯНАО во второй раз Фото:
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Выборы-2023

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов избран на должность главы региона во второй раз. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила коллегу с победой.

«В Единый день голосования ямальцы выбрали губернатора. На должность высшего должностного лица региона решением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа избран действующий глава. Поздравляю, уважаемый Дмитрий Андреевич!» — написала Комарова в своем telegram-канале.

Глава ХМАО отметила, что Ямал и Югра — это регионы-соседи с дружескими и партнерскими отношениями. Их связывают инвестиционные проекты, соглашения по развитию транспортной инфраструктуры и судьбы людей. Комарова уверена, что Артюхов продолжит развивать округ и для каждого ямальца будут созданы достойные условия для жизни.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов был официально избран губернатором ЯНАО, набрав 17 голосов в законодательном собрании. Он поблагодарил коллег за оказанное доверие. Инаугурация губернатора состоится в ближайшее время.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов избран на должность главы региона во второй раз. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила коллегу с победой. «В Единый день голосования ямальцы выбрали губернатора. На должность высшего должностного лица региона решением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа избран действующий глава. Поздравляю, уважаемый Дмитрий Андреевич!» — написала Комарова в своем telegram-канале. Глава ХМАО отметила, что Ямал и Югра — это регионы-соседи с дружескими и партнерскими отношениями. Их связывают инвестиционные проекты, соглашения по развитию транспортной инфраструктуры и судьбы людей. Комарова уверена, что Артюхов продолжит развивать округ и для каждого ямальца будут созданы достойные условия для жизни. Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов был официально избран губернатором ЯНАО, набрав 17 голосов в законодательном собрании. Он поблагодарил коллег за оказанное доверие. Инаугурация губернатора состоится в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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