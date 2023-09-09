Мэр Тюмени проголосовал на выборах и выиграл приз в викторине

Мэр Тюмени Руслан Кухарук выиграл пачку печенья на фестивале «Тюменская осень»

10 сентября 2023 в 09:29 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук отдал свой голос на выборах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук проголосовал на выборах губернатора Тюменской области и принял участие в викторине фестиваля «Тюменская осень». Об этом с избирательного участка сообщает корреспондент URA.RU. Призом для мэра стала пачка печенья «Тюменочка». «Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук прибыл на избирательный участок и сделал свой выбор. После он принял участие в викторине „Zнай свой край!“, правильно ответил на вопрос, а из подарков выбрал пачку печенья», — передает корреспондент URA.RU. Руслану Кухаруку попался вопрос о том, какой писатель написал роман, на основе которого позднее сняли фильм «17 мгновений весны». За правильный ответ мэр получил печенье «Тюменочка». Во втором этапе с розыгрышем квартир, машин и прочих дорогих призов он участвовать не стал. Глава администрации пожелал победы жителям региона. Как ранее писало агентство, 10 сентября в Тюменской области проходят выборы, в том числе, граждане голосуют за кандидатов на пост губернатора. URA.RU ведет прямую трансляцию.

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук проголосовал на выборах губернатора Тюменской области и принял участие в викторине фестиваля «Тюменская осень». Об этом с избирательного участка сообщает корреспондент URA.RU. Призом для мэра стала пачка печенья «Тюменочка». «Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук прибыл на избирательный участок и сделал свой выбор. После он принял участие в викторине „Zнай свой край!“, правильно ответил на вопрос, а из подарков выбрал пачку печенья», — передает корреспондент URA.RU. Руслану Кухаруку попался вопрос о том, какой писатель написал роман, на основе которого позднее сняли фильм «17 мгновений весны». За правильный ответ мэр получил печенье «Тюменочка». Во втором этапе с розыгрышем квартир, машин и прочих дорогих призов он участвовать не стал. Глава администрации пожелал победы жителям региона. Как ранее писало агентство, 10 сентября в Тюменской области проходят выборы, в том числе, граждане голосуют за кандидатов на пост губернатора. URA.RU ведет прямую трансляцию.