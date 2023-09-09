09 сентября 2023
08 сентября 2023

Мэр Тюмени проголосовал на выборах и выиграл приз в викторине

Мэр Тюмени Руслан Кухарук выиграл пачку печенья на фестивале «Тюменская осень»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук голосует. Тюмень
Руслан Кухарук отдал свой голос на выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук проголосовал на выборах губернатора Тюменской области и принял участие в викторине фестиваля «Тюменская осень». Об этом с избирательного участка сообщает корреспондент URA.RU. Призом для мэра стала пачка печенья «Тюменочка».

«Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук прибыл на избирательный участок и сделал свой выбор. После он принял участие в викторине „Zнай свой край!“, правильно ответил на вопрос, а из подарков выбрал пачку печенья», — передает корреспондент URA.RU.

Руслану Кухаруку попался вопрос о том, какой писатель написал роман, на основе которого позднее сняли фильм «17 мгновений весны». За правильный ответ мэр получил печенье «Тюменочка». Во втором этапе с розыгрышем квартир, машин и прочих дорогих призов он участвовать не стал. Глава администрации пожелал победы жителям региона.

Как ранее писало агентство, 10 сентября в Тюменской области проходят выборы, в том числе, граждане голосуют за кандидатов на пост губернатора. URA.RU ведет прямую трансляцию.

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Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук проголосовал на выборах губернатора Тюменской области и принял участие в викторине фестиваля «Тюменская осень». Об этом с избирательного участка сообщает корреспондент URA.RU. Призом для мэра стала пачка печенья «Тюменочка». «Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук прибыл на избирательный участок и сделал свой выбор. После он принял участие в викторине „Zнай свой край!“, правильно ответил на вопрос, а из подарков выбрал пачку печенья», — передает корреспондент URA.RU. Руслану Кухаруку попался вопрос о том, какой писатель написал роман, на основе которого позднее сняли фильм «17 мгновений весны». За правильный ответ мэр получил печенье «Тюменочка». Во втором этапе с розыгрышем квартир, машин и прочих дорогих призов он участвовать не стал. Глава администрации пожелал победы жителям региона. Как ранее писало агентство, 10 сентября в Тюменской области проходят выборы, в том числе, граждане голосуют за кандидатов на пост губернатора. URA.RU ведет прямую трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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