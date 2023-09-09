09 сентября 2023
08 сентября 2023

В заксобрании ЯНАО проходят выборы губернатора региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по ЖКХ в Заксе ЯНАО, отчеты по капремонту, голубенко александр, депутаты янао
Депутаты заксобрания выберут губернатора ЯНАО Фото:
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Выборы-2023

Ямальский парламент начал заседание, на котором будет избран губернатор ЯНАО. Об этом сообщается на сайте заксобрания.

«Законодательное собрание ЯНАО открывает осеннюю сессию, на которой будет рассмотрен вопрос об избрании высшего должностного лица ЯНАО», — говорится в сообщении. 21 депутат должен будет отдать голос за одного из кандидатов на пост главы региона.

На должность губернатора претендуют действующий руководитель округа Дмитрий Артюхов, выдвинувшийся от партии «Единая Россия», Максим Лазарев от партии «Справедливая Россия» и Александр Голубенко от ЛДПР. Итоги выборов будут известны в ближайшее время.

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Ямальский парламент начал заседание, на котором будет избран губернатор ЯНАО. Об этом сообщается на сайте заксобрания. «Законодательное собрание ЯНАО открывает осеннюю сессию, на которой будет рассмотрен вопрос об избрании высшего должностного лица ЯНАО», — говорится в сообщении. 21 депутат должен будет отдать голос за одного из кандидатов на пост главы региона. На должность губернатора претендуют действующий руководитель округа Дмитрий Артюхов, выдвинувшийся от партии «Единая Россия», Максим Лазарев от партии «Справедливая Россия» и Александр Голубенко от ЛДПР. Итоги выборов будут известны в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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