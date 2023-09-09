В заксобрании ЯНАО проходят выборы губернатора региона

10 сентября 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Депутаты заксобрания выберут губернатора ЯНАО Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Ямальский парламент начал заседание, на котором будет избран губернатор ЯНАО. Об этом сообщается на сайте заксобрания. «Законодательное собрание ЯНАО открывает осеннюю сессию, на которой будет рассмотрен вопрос об избрании высшего должностного лица ЯНАО», — говорится в сообщении. 21 депутат должен будет отдать голос за одного из кандидатов на пост главы региона. На должность губернатора претендуют действующий руководитель округа Дмитрий Артюхов, выдвинувшийся от партии «Единая Россия», Максим Лазарев от партии «Справедливая Россия» и Александр Голубенко от ЛДПР. Итоги выборов будут известны в ближайшее время.

Ямальский парламент начал заседание, на котором будет избран губернатор ЯНАО. Об этом сообщается на сайте заксобрания. «Законодательное собрание ЯНАО открывает осеннюю сессию, на которой будет рассмотрен вопрос об избрании высшего должностного лица ЯНАО», — говорится в сообщении. 21 депутат должен будет отдать голос за одного из кандидатов на пост главы региона. На должность губернатора претендуют действующий руководитель округа Дмитрий Артюхов, выдвинувшийся от партии «Единая Россия», Максим Лазарев от партии «Справедливая Россия» и Александр Голубенко от ЛДПР. Итоги выборов будут известны в ближайшее время.