Избирком ХМАО раскрыл первые данные по явке на выборах тюменского губернатора

В ХМАО по состоянию на 10 утра на выборах губернатора Тюменской области проголосовали порядка 6,6% избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале окружной избирательной комиссии.
«По состоянию на 10.00 на выборах Губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 76517 человек, что составляет 6,62% от общего количества избирателей. Жалоб и обращений в избирательную комиссию автономного округа не поступало, — сказано в сообщении избиркома ХМАО.
Самым активным стал Нижневартовский район, там явка уже превысила 24%. Неохотнее всего голосуют в Нижневартовске — к десяти утра на участки пришло менее 1% избирателей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО до открытия избирательных участков проголосовали 1,5% жителей. Они приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило на труднодоступных территориях, в том числе отдаленных поселках, где живут представители коренных и малочисленных народов Севера, и на месторождениях.
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