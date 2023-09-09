Избирком ХМАО раскрыл первые данные по явке на выборах тюменского губернатора

В ХМАО на выборах тюменского губернатора уже проголосовали 6,5% избирателей

10 сентября 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО с утра активно голосуют на избирательных участках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 В ХМАО по состоянию на 10 утра на выборах губернатора Тюменской области проголосовали порядка 6,6% избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале окружной избирательной комиссии. «По состоянию на 10.00 на выборах Губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 76517 человек, что составляет 6,62% от общего количества избирателей. Жалоб и обращений в избирательную комиссию автономного округа не поступало, — сказано в сообщении избиркома ХМАО. Самым активным стал Нижневартовский район, там явка уже превысила 24%. Неохотнее всего голосуют в Нижневартовске — к десяти утра на участки пришло менее 1% избирателей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО до открытия избирательных участков проголосовали 1,5% жителей. Они приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило на труднодоступных территориях, в том числе отдаленных поселках, где живут представители коренных и малочисленных народов Севера, и на месторождениях. Инфографика: URA.RU

В ХМАО по состоянию на 10 утра на выборах губернатора Тюменской области проголосовали порядка 6,6% избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале окружной избирательной комиссии. «По состоянию на 10.00 на выборах Губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 76517 человек, что составляет 6,62% от общего количества избирателей. Жалоб и обращений в избирательную комиссию автономного округа не поступало, — сказано в сообщении избиркома ХМАО. Самым активным стал Нижневартовский район, там явка уже превысила 24%. Неохотнее всего голосуют в Нижневартовске — к десяти утра на участки пришло менее 1% избирателей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО до открытия избирательных участков проголосовали 1,5% жителей. Они приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило на труднодоступных территориях, в том числе отдаленных поселках, где живут представители коренных и малочисленных народов Севера, и на месторождениях.