09 сентября 2023
08 сентября 2023

Избирком ХМАО раскрыл первые данные по явке на выборах тюменского губернатора

В ХМАО на выборах тюменского губернатора уже проголосовали 6,5% избирателей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в ЕГД. Екатеринбург , выборы, голосование, кабинка для голосования, участок голосования, выборы2023, избирательный участок1473
Жители ХМАО с утра активно голосуют на избирательных участках Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

В ХМАО по состоянию на 10 утра на выборах губернатора Тюменской области проголосовали порядка 6,6% избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале окружной избирательной комиссии.

«По состоянию на 10.00 на выборах Губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 76517 человек, что составляет 6,62% от общего количества избирателей. Жалоб и обращений в избирательную комиссию автономного округа не поступало, — сказано в сообщении избиркома ХМАО.

Самым активным стал Нижневартовский район, там явка уже превысила 24%. Неохотнее всего голосуют в Нижневартовске — к десяти утра на участки пришло менее 1% избирателей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО до открытия избирательных участков проголосовали 1,5% жителей. Они приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило на труднодоступных территориях, в том числе отдаленных поселках, где живут представители коренных и малочисленных народов Севера, и на месторождениях.

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В ХМАО по состоянию на 10 утра на выборах губернатора Тюменской области проголосовали порядка 6,6% избирателей. Об этом сообщается в telegram-канале окружной избирательной комиссии. «По состоянию на 10.00 на выборах Губернатора Тюменской области в Югре проголосовали 76517 человек, что составляет 6,62% от общего количества избирателей. Жалоб и обращений в избирательную комиссию автономного округа не поступало, — сказано в сообщении избиркома ХМАО. Самым активным стал Нижневартовский район, там явка уже превысила 24%. Неохотнее всего голосуют в Нижневартовске — к десяти утра на участки пришло менее 1% избирателей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО до открытия избирательных участков проголосовали 1,5% жителей. Они приняли участие в досрочном голосовании, которое проходило на труднодоступных территориях, в том числе отдаленных поселках, где живут представители коренных и малочисленных народов Севера, и на месторождениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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