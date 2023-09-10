В ХМАО 1,5% избирателей проголосовали до открытия участков на выборах тюменского губернатора

В ХМАО до открытия избирательных участков проголосовали порядка 1,5% жителей — 19 031 человек. В Югре в Единый день голосования 10 сентября проходят выборы губернатора Тюменской области, депутатов местного уровня и глав городских и сельских поселений. Об этом URA.RU рассказал председатель окружного избиркома Денис Корнеев.
«В досрочном голосовании приняли участие 1,5% избирателей. Это 19 031 человек. Это достаточно неплохой результат на региональных выборах. Югорчане выбирают губернатора Тюменской области, депутатов местного уровня, а также глав городских и сельских поселений», — сообщил Корнеев.
В 2023 году досрочное голосование проводилось на территории Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Нефтяники и жители труднодоступных поселений голосовали с 20 августа по 9 сентября. В 2018 году в досрочном голосовании по выборам губернатора Тюменской области приняло участие 18 966 жителей ХМАО, из них в труднодоступных местностях — 1 974 человека, а на территории УИК — 16 992 человека.
В ХМАО в этом году открыты 733 избирательных участка. Самые крупная кампания — выборы главы Тюменской области, на этот пост баллотируются четыре кандидата. Также югорчанам предстоит выбрать в общей сложности 41 главу городских и сельских поселений и 712 депутатов. Довыборы депутатов местных дум проходят в девяти муниципалитетах, из которых два крупнейших по численности города Югры — Сургут и Нижневартовск.
В ХМАО до открытия избирательных участков проголосовали порядка 1,5% жителей — 19 031 человек. В Югре в Единый день голосования 10 сентября проходят выборы губернатора Тюменской области, депутатов местного уровня и глав городских и сельских поселений. Об этом URA.RU рассказал председатель окружного избиркома Денис Корнеев. «В досрочном голосовании приняли участие 1,5% избирателей. Это 19 031 человек. Это достаточно неплохой результат на региональных выборах. Югорчане выбирают губернатора Тюменской области, депутатов местного уровня, а также глав городских и сельских поселений», — сообщил Корнеев. В 2023 году досрочное голосование проводилось на территории Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов. Нефтяники и жители труднодоступных поселений голосовали с 20 августа по 9 сентября. В 2018 году в досрочном голосовании по выборам губернатора Тюменской области приняло участие 18 966 жителей ХМАО, из них в труднодоступных местностях — 1 974 человека, а на территории УИК — 16 992 человека. В ХМАО в этом году открыты 733 избирательных участка. Самые крупная кампания — выборы главы Тюменской области, на этот пост баллотируются четыре кандидата. Также югорчанам предстоит выбрать в общей сложности 41 главу городских и сельских поселений и 712 депутатов. Довыборы депутатов местных дум проходят в девяти муниципалитетах, из которых два крупнейших по численности города Югры — Сургут и Нижневартовск. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске открылся штаб общественного наблюдения за выборами. На избирательных участках автономного округа будут работать 2 300 общественных наблюдателей, а также координаторы от Общественной палаты Югры.