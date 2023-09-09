Самую высокую явку показал Октябрьский район
новость из сюжетаВыборы-2023
Стали известны цифры Свердловского избиркома по явке на выборы депутатов в гордуму Екатеринбурга за 9 сентября. Документ с данными находится в распоряжении URA.RU.
- Академический район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 5088 (6,83%)
- Верх-Исетский район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 8858 (6,73%)
- Железнодорожный район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 6620 (6,20%)
- Кировский район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 9504 (6,53)
- Ленинский район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 8110 (7,34%)
- Октябрьский район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 8416 (8,13%)
- Орджоникидзевский район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 12942 (7,36%)
- Чкаловский район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 12633 (6,50%)
Лидерами по числу проголосовавших избирателей стали Октябрьский, Орджоникидзевский и Ленинский районы, данные предоставлены на 20:00 9 сентября. Все самое интересное и актуальное о выборах в гордуму Екатеринбурга можно посмотреть в прямой трансляции URA.RU.
Инфографика по явке на 9 сентября
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