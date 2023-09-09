09 сентября 2023

Избирком раскрыл данные по первому дню выборов в гордуму Екатеринбурга. Фото

Избирком озвучил данные по выборам на 9 сентября в гордуму Екатеринбурга
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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, список кандидатов, выборы 2023
Самую высокую явку показал Октябрьский район Фото:
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Выборы-2023

Стали известны цифры Свердловского избиркома по явке на выборы депутатов в гордуму Екатеринбурга за 9 сентября. Документ с данными находится в распоряжении URA.RU.

  • Академический район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 5088 (6,83%)
  • Верх-Исетский район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 8858 (6,73%)
  • Железнодорожный район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 6620 (6,20%)
  • Кировский район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 9504 (6,53)
  • Ленинский район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 8110 (7,34%)
  • Октябрьский район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 8416 (8,13%)
  • Орджоникидзевский район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 12942 (7,36%)
  • Чкаловский район — количество граждан, принявших участие в голосовании: 12633 (6,50%)

Лидерами по числу проголосовавших избирателей стали Октябрьский, Орджоникидзевский и Ленинский районы, данные предоставлены на 20:00 9 сентября. Все самое интересное и актуальное о выборах в гордуму Екатеринбурга можно посмотреть в прямой трансляции URA.RU.

Инфографика по явке на 9 сентября
Инфографика по явке на 9 сентября
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Стали известны цифры Свердловского избиркома по явке на выборы депутатов в гордуму Екатеринбурга за 9 сентября. Документ с данными находится в распоряжении URA.RU. Лидерами по числу проголосовавших избирателей стали Октябрьский, Орджоникидзевский и Ленинский районы, данные предоставлены на 20:00 9 сентября. Все самое интересное и актуальное о выборах в гордуму Екатеринбурга можно посмотреть в прямой трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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