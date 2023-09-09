09 сентября 2023

Второй день выборов в гордуму Екатеринбурга-2023. Онлайн-трансляция

Второй день выборов в гордуму Екатеринбурга-2023. Онлайн-трансляция
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в ЕГД. Екатеринбург , коиб, выборы2023, комплекс обработки избирательных бюллетеней
В Екатеринбурге проходит второй день выборов в гордуму Фото:

В Екатеринбурге стартовал заключительный день выборов в Гордуму. Избирательные участки 10-го сентября будут открыты с 08:00 до 20:00. В этом году впервые за кандидатов можно будет проголосовать онлайн. Опция доступна для тех, кто заранее зарегистрировался на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Сами выборы проходят по смешанной системе: 25 из 35 депутатов избирают по одномандатным округам, еще десять — по партийным спискам. URA.RU ведет прямую трансляцию с избирательных участков города.

08:14 10.09.2023 На второй день выборов избирателей встречает хмурая погода. Синоптики пообещали 10 сентября дожди к 12 часам. Несмотря на осадки, температура днем поднимется до +18, +20 градусов.

08:03 10.09.2023 Работа Центра общественного наблюдения и каждого избирательного участка, по традиции, началась с проигрывания гимна Российской Федерации.

08:00 10.09.2023 В 8:00 открылись двери избирательных участков в Екатеринбурге. Жители смогут проголосовать до 20:00.

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В Екатеринбурге стартовал заключительный день выборов в Гордуму. Избирательные участки 10-го сентября будут открыты с 08:00 до 20:00. В этом году впервые за кандидатов можно будет проголосовать онлайн. Опция доступна для тех, кто заранее зарегистрировался на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Сами выборы проходят по смешанной системе: 25 из 35 депутатов избирают по одномандатным округам, еще десять — по партийным спискам. URA.RU ведет прямую трансляцию с избирательных участков города. 08:14 10.09.2023 На второй день выборов избирателей встречает хмурая погода. Синоптики пообещали 10 сентября дожди к 12 часам. Несмотря на осадки, температура днем поднимется до +18, +20 градусов. 08:03 10.09.2023 Работа Центра общественного наблюдения и каждого избирательного участка, по традиции, началась с проигрывания гимна Российской Федерации. 08:00 10.09.2023 В 8:00 открылись двери избирательных участков в Екатеринбурге. Жители смогут проголосовать до 20:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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