09 сентября 2023

Избирком Сургута пообещал подарки молодым избирателям на тюменских выборах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Сургут, избирком сургута
Более трех тысяч человек проголосуют в Сургуте по программе Мобильный избиратель Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Территориальная избирательная комиссия Сургута (ХМАО) подготовила сюрпризы для пяти тысяч человек, которые впервые примут участие в выборах. Об этом на брифинге рассказала председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина.

«Для тех, кто голосует впервые, по достижении 18 лет, мы, конечно же, приготовили сюрпризы. И я приглашаю их в избирательные участки для того, чтобы в торжественной обстановке почувствовать себя настоящим избирателем города Сургута и получить небольшие подарки от избирательной комиссии», — сказала Гаранина в беседе с корреспондентом URA.RU.

Председатель избиркома сообщила о том, что более трех тысяч человек подали заявку, чтобы проголосовать с помощью программы «Мобильный избиратель». Главное условие — избиратели должны быть прописаны в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах или юге Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО по состоянию на 10 утра на выборах губернатора Тюменской области проголосовали порядка 6,6% избирателей. Самым активным стал Нижневартовский район, там явка уже превысила 24%.

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Территориальная избирательная комиссия Сургута (ХМАО) подготовила сюрпризы для пяти тысяч человек, которые впервые примут участие в выборах. Об этом на брифинге рассказала председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина. «Для тех, кто голосует впервые, по достижении 18 лет, мы, конечно же, приготовили сюрпризы. И я приглашаю их в избирательные участки для того, чтобы в торжественной обстановке почувствовать себя настоящим избирателем города Сургута и получить небольшие подарки от избирательной комиссии», — сказала Гаранина в беседе с корреспондентом URA.RU. Председатель избиркома сообщила о том, что более трех тысяч человек подали заявку, чтобы проголосовать с помощью программы «Мобильный избиратель». Главное условие — избиратели должны быть прописаны в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах или юге Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО по состоянию на 10 утра на выборах губернатора Тюменской области проголосовали порядка 6,6% избирателей. Самым активным стал Нижневартовский район, там явка уже превысила 24%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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