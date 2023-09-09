Избирком Сургута пообещал подарки молодым избирателям на тюменских выборах

Более трех тысяч человек проголосуют в Сургуте по программе Мобильный избиратель Фото: Артем Ковтун © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Территориальная избирательная комиссия Сургута (ХМАО) подготовила сюрпризы для пяти тысяч человек, которые впервые примут участие в выборах. Об этом на брифинге рассказала председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина.

«Для тех, кто голосует впервые, по достижении 18 лет, мы, конечно же, приготовили сюрпризы. И я приглашаю их в избирательные участки для того, чтобы в торжественной обстановке почувствовать себя настоящим избирателем города Сургута и получить небольшие подарки от избирательной комиссии», — сказала Гаранина в беседе с корреспондентом URA.RU.

Председатель избиркома сообщила о том, что более трех тысяч человек подали заявку, чтобы проголосовать с помощью программы «Мобильный избиратель». Главное условие — избиратели должны быть прописаны в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах или юге Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО по состоянию на 10 утра на выборах губернатора Тюменской области проголосовали порядка 6,6% избирателей. Самым активным стал Нижневартовский район, там явка уже превысила 24%.