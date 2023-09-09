Экс-губернатор ЯНАО Неелов порекомендовал Артюхову не спешить в Москву

Неелов поздравил Артюхова со вступлением в должность губернатора Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

Экс-губернатор ЯНАО Юрий Неелов порекомендовал действующему главе Дмитрию Артюхову не спешить на повышение в Москву и сохранить сотрудничество между Ямалом, Тюменью и Югрой. Об этом он заявил во время инаугурации главы региона.

«От всей души тебя поздравляю с доверием президента и депутатов. У тебя есть все шансы побить мой рекорд — я был губернатором 16 лет, а ты будешь еще больше. Я думаю, такая стабильность региону не повредит. Что хочу пожелать — в Москву не торопись, ты всегда туда успеешь. Постарайся удержать стабильность на Ямале. Сохрани дружбу между Тюменью, Югрой и ЯНАО. Ну и лично от себя: ты доверие ямальцев получил — вот за это я сегодня выпью, пожелав тебе здоровья, счастья, сил и успехов», — поздравил Артюхова Неелов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде прошла инаугурация Артюхова. На церемонии собрались высокопоставленные гости.