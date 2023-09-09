Губернатор ЯНАО Артюхов принял присягу

10 сентября 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Дмитрия Артюхова переизбрали на второй срок Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В Салехарде прошла инаугурация губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на официальной странице округа в соцсети «ВКонтакте». «Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении. Артюхов принял присягу. На церемонии присутствовали высокопоставленные гости: зампредседателя правительства РФ Александр Новак, депутат госдумы Дмитрий Кобылкин, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернаторы Тюменской области Александр Моор и ХМАО Наталья Комарова, которые поздравили со сцены Артюхова со вступлением в должность. «Я рад возможности находиться в Салехарде по важному поводу, и от лица своих коллег, от правительства, поздравить вас с вступлением в должность губернатора ЯНАО. Уже второй раз депутаты доверили вам руководить регионом. И я уверен это доверие, в первую очередь, жителей округа. Ямал — это звучит гордо», — сказал Александр Новак. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты заксобрания переизбрали Дмитрия Артюхова на второй губернаторский срок. В ямальском парламенте за него отдали голос 17 депутатов. Артюхов принял присягу Трансляция торжественной церемонии вступления в должность избранного губернатора ЯНАО

В Салехарде прошла инаугурация губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на официальной странице округа в соцсети «ВКонтакте». «Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении. Артюхов принял присягу. На церемонии присутствовали высокопоставленные гости: зампредседателя правительства РФ Александр Новак, депутат госдумы Дмитрий Кобылкин, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернаторы Тюменской области Александр Моор и ХМАО Наталья Комарова, которые поздравили со сцены Артюхова со вступлением в должность. «Я рад возможности находиться в Салехарде по важному поводу, и от лица своих коллег, от правительства, поздравить вас с вступлением в должность губернатора ЯНАО. Уже второй раз депутаты доверили вам руководить регионом. И я уверен это доверие, в первую очередь, жителей округа. Ямал — это звучит гордо», — сказал Александр Новак. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты заксобрания переизбрали Дмитрия Артюхова на второй губернаторский срок. В ямальском парламенте за него отдали голос 17 депутатов.