09 сентября 2023
08 сентября 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов принял присягу

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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Дмитрия Артюхова переизбрали на второй срок Фото:
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Выборы-2023

В Салехарде прошла инаугурация губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на официальной странице округа в соцсети «ВКонтакте».

«Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении. Артюхов принял присягу. На церемонии присутствовали высокопоставленные гости: зампредседателя правительства РФ Александр Новак, депутат госдумы Дмитрий Кобылкин, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернаторы Тюменской области Александр Моор и ХМАО Наталья Комарова, которые поздравили со сцены Артюхова со вступлением в должность.

«Я рад возможности находиться в Салехарде по важному поводу, и от лица своих коллег, от правительства, поздравить вас с вступлением в должность губернатора ЯНАО. Уже второй раз депутаты доверили вам руководить регионом. И я уверен это доверие, в первую очередь, жителей округа. Ямал — это звучит гордо», — сказал Александр Новак.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты заксобрания переизбрали Дмитрия Артюхова на второй губернаторский срок. В ямальском парламенте за него отдали голос 17 депутатов.

Артюхов принял присягу
Артюхов принял присягу

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В Салехарде прошла инаугурация губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на официальной странице округа в соцсети «ВКонтакте». «Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в сообщении. Артюхов принял присягу. На церемонии присутствовали высокопоставленные гости: зампредседателя правительства РФ Александр Новак, депутат госдумы Дмитрий Кобылкин, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернаторы Тюменской области Александр Моор и ХМАО Наталья Комарова, которые поздравили со сцены Артюхова со вступлением в должность. «Я рад возможности находиться в Салехарде по важному поводу, и от лица своих коллег, от правительства, поздравить вас с вступлением в должность губернатора ЯНАО. Уже второй раз депутаты доверили вам руководить регионом. И я уверен это доверие, в первую очередь, жителей округа. Ямал — это звучит гордо», — сказал Александр Новак. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты заксобрания переизбрали Дмитрия Артюхова на второй губернаторский срок. В ямальском парламенте за него отдали голос 17 депутатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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