В интернете выдают видео из США за подвоз избирателей в Мариуполе

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Автобусное депо. Курган, автобусы
В Мариуполе не привозили избирателей на автобусе (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях распространяют видеоролик, на котором якобы изображены жители, которых привозят на автобусе в Мариуполь, чтобы заставить голосовать на выборах. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что это ролик был снят в США в 2022 году у резиденции вице-президента США Камалы Харрис.

На распространяемом видео запечатлены мигранты из Мексики, которых привезли из Техаса. «Власти Техаса в субботу в знак протеста направили в Вашингтон три автобуса с нелегальными мигрантами, пассажиры одного из них были высажены у резиденции Харрис», — пишет ТАСС. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) отказались от комментариев.

С 8 по 10 сентября в 54 регионах России проходит голосование в рамках 78 избирательных кампаний. Кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.

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В социальных сетях распространяют видеоролик, на котором якобы изображены жители, которых привозят на автобусе в Мариуполь, чтобы заставить голосовать на выборах. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что это ролик был снят в США в 2022 году у резиденции вице-президента США Камалы Харрис. На распространяемом видео запечатлены мигранты из Мексики, которых привезли из Техаса. «Власти Техаса в субботу в знак протеста направили в Вашингтон три автобуса с нелегальными мигрантами, пассажиры одного из них были высажены у резиденции Харрис», — пишет ТАСС. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) отказались от комментариев. С 8 по 10 сентября в 54 регионах России проходит голосование в рамках 78 избирательных кампаний. Кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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