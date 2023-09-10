В интернете выдают видео из США за подвоз избирателей в Мариуполе

10 сентября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

В Мариуполе не привозили избирателей на автобусе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях распространяют видеоролик, на котором якобы изображены жители, которых привозят на автобусе в Мариуполь, чтобы заставить голосовать на выборах. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что это ролик был снят в США в 2022 году у резиденции вице-президента США Камалы Харрис. На распространяемом видео запечатлены мигранты из Мексики, которых привезли из Техаса. «Власти Техаса в субботу в знак протеста направили в Вашингтон три автобуса с нелегальными мигрантами, пассажиры одного из них были высажены у резиденции Харрис», — пишет ТАСС. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) отказались от комментариев. С 8 по 10 сентября в 54 регионах России проходит голосование в рамках 78 избирательных кампаний. Кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.

В социальных сетях распространяют видеоролик, на котором якобы изображены жители, которых привозят на автобусе в Мариуполь, чтобы заставить голосовать на выборах. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что это ролик был снят в США в 2022 году у резиденции вице-президента США Камалы Харрис. На распространяемом видео запечатлены мигранты из Мексики, которых привезли из Техаса. «Власти Техаса в субботу в знак протеста направили в Вашингтон три автобуса с нелегальными мигрантами, пассажиры одного из них были высажены у резиденции Харрис», — пишет ТАСС. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) отказались от комментариев. С 8 по 10 сентября в 54 регионах России проходит голосование в рамках 78 избирательных кампаний. Кроме того, состоятся выборы глав 21 региона.