09 сентября 2023

Самолет из Челябинска сломал шасси при посадке в Новосибирске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, шасси, авиация, самолет
Борт отбуксировали на техосмотр Фото:

Пассажирский самолет из Челябинска повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«В ходе выполнения рейса Челябинск — Новосибирск у воздушного судна авиакомпании „Сибирь“ при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Новосибирска. Высадка пассажиров осуществлялась из самолета в автобус на взлетно-посадочной полосе по причине повреждения шасси», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На борту самолета находилось 78 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Воздушное судно отбуксировано на стоянку для техосмотра.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажирский самолет из Челябинска повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. «В ходе выполнения рейса Челябинск — Новосибирск у воздушного судна авиакомпании „Сибирь“ при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Новосибирска. Высадка пассажиров осуществлялась из самолета в автобус на взлетно-посадочной полосе по причине повреждения шасси», — сообщается в telegram-канале ведомства. На борту самолета находилось 78 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Воздушное судно отбуксировано на стоянку для техосмотра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...