Самолет из Челябинска сломал шасси при посадке в Новосибирске

Борт отбуксировали на техосмотр Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пассажирский самолет из Челябинска повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«В ходе выполнения рейса Челябинск — Новосибирск у воздушного судна авиакомпании „Сибирь“ при заходе на посадку возникла техническая неисправность, связанная с невыпуском закрылков. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Новосибирска. Высадка пассажиров осуществлялась из самолета в автобус на взлетно-посадочной полосе по причине повреждения шасси», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На борту самолета находилось 78 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Воздушное судно отбуксировано на стоянку для техосмотра.