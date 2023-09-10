10 сентября 2023

В Тюмени объявили имена двух новых депутатов областной думы

По итогам довыборов в Тюменскую облдуму мандаты получили кандидаты от ЕР
© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Тюмень, областная дума, облдума тюмень
В Тюменской облдуме появятся два новых депутата, победивших на довыборах Фото:

На довыборах в Тюменскую областную думу победили кандидаты от «Единой России» Андрей Лазарев и Николай Савченко. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

«Обработано 100% протоколов: 19-й Калининский избирательный округ — победил Андрей Лазарев, „Единая Россия“ — 46,39% голосов — 24 906 человек; 20-й Восточный избирательный округ — победил Николай Савченко, „Единая Россия“ — 44,54% голосов — 16 692 человека», — сказано в публикации инфоцентра.

В тюменской политике Андрей Лазарев считается преемником ранее сдавшего мандат гендиректора «Мостостроя-11» Николая Руссу. Лазарев руководит одним из филиалов кампании. Депутат Николай Савченко работает спецпредставителем губернатора по вопросам СВО.

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На довыборах в Тюменскую областную думу победили кандидаты от «Единой России» Андрей Лазарев и Николай Савченко. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. «Обработано 100% протоколов: 19-й Калининский избирательный округ — победил Андрей Лазарев, „Единая Россия“ — 46,39% голосов — 24 906 человек; 20-й Восточный избирательный округ — победил Николай Савченко, „Единая Россия“ — 44,54% голосов — 16 692 человека», — сказано в публикации инфоцентра. В тюменской политике Андрей Лазарев считается преемником ранее сдавшего мандат гендиректора «Мостостроя-11» Николая Руссу. Лазарев руководит одним из филиалов кампании. Депутат Николай Савченко работает спецпредставителем губернатора по вопросам СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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