09 сентября 2023

Екатеринбуржцы проигнорировали выборы в думу — как и хотела мэрия

На выборах в гордуму Екатеринбурга проголосовало 18,76% избирателей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, избирательный участок, выборы 2023
В Екатеринбурге проголосовали менее пятой части от числа зарегистрированных избирателей Фото:
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Выборы-2023

В голосовании на выборах депутатов думы Екатеринбурга, по состоянию на 18:00 по уральскому времени, приняли участие 209168 человек. Это менее пятой части от всех зарегистрированных в городе избирателей, сообщили в свердловском избиркоме.

«С учетом ДЭГ проголосовали 209 168 (18,76%) избирателей», — говорится в официальном telegram-канале комиссии. Избирательные участки закроются в 20:00.

По данным URA.RU, эта явка — в 18% — именно та, на которую рассчитывала горадминистрация. Один из участников совещания в мэрии вечером 9 сентября рассказал, что между докладами якобы прозвучало: «Если активность избирателей будет на уровне 2018 года (тогда явка составила 26,6% — прим. ред.), нас ожидают проблемы».

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В голосовании на выборах депутатов думы Екатеринбурга, по состоянию на 18:00 по уральскому времени, приняли участие 209168 человек. Это менее пятой части от всех зарегистрированных в городе избирателей, сообщили в свердловском избиркоме. «С учетом ДЭГ проголосовали 209 168 (18,76%) избирателей», — говорится в официальном telegram-канале комиссии. Избирательные участки закроются в 20:00. По данным URA.RU, эта явка — в 18% — именно та, на которую рассчитывала горадминистрация. Один из участников совещания в мэрии вечером 9 сентября рассказал, что между докладами якобы прозвучало: «Если активность избирателей будет на уровне 2018 года (тогда явка составила 26,6% — прим. ред.), нас ожидают проблемы».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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