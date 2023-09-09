Екатеринбуржцы проигнорировали выборы в думу — как и хотела мэрия

На выборах в гордуму Екатеринбурга проголосовало 18,76% избирателей

10 сентября 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге проголосовали менее пятой части от числа зарегистрированных избирателей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В голосовании на выборах депутатов думы Екатеринбурга, по состоянию на 18:00 по уральскому времени, приняли участие 209168 человек. Это менее пятой части от всех зарегистрированных в городе избирателей, сообщили в свердловском избиркоме. «С учетом ДЭГ проголосовали 209 168 (18,76%) избирателей», — говорится в официальном telegram-канале комиссии. Избирательные участки закроются в 20:00. По данным URA.RU, эта явка — в 18% — именно та, на которую рассчитывала горадминистрация. Один из участников совещания в мэрии вечером 9 сентября рассказал, что между докладами якобы прозвучало: «Если активность избирателей будет на уровне 2018 года (тогда явка составила 26,6% — прим. ред.), нас ожидают проблемы».

В голосовании на выборах депутатов думы Екатеринбурга, по состоянию на 18:00 по уральскому времени, приняли участие 209168 человек. Это менее пятой части от всех зарегистрированных в городе избирателей, сообщили в свердловском избиркоме. «С учетом ДЭГ проголосовали 209 168 (18,76%) избирателей», — говорится в официальном telegram-канале комиссии. Избирательные участки закроются в 20:00. По данным URA.RU, эта явка — в 18% — именно та, на которую рассчитывала горадминистрация. Один из участников совещания в мэрии вечером 9 сентября рассказал, что между докладами якобы прозвучало: «Если активность избирателей будет на уровне 2018 года (тогда явка составила 26,6% — прим. ред.), нас ожидают проблемы».