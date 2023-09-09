В Екатеринбурге скончался криминальный авторитет

Место похорон бизнесмена пока не известно
В Екатеринбурге скончался известный в криминальных кругах бизнесмен Жора Гасоян. Об этом рассказали источники URA.RU.
«Умер после продолжительной болезни в ночь на 10 сентября. Место похорон пока не известно», — сообщил источник агентства. Гасояна похоронят 13 сентября.
Гасоян входил в близкий круг криминального авторитета Гии Свердловского (Георгия Акоева — прим. URA.RU). Он часто выступал в качестве стороны, способной разрешать конфликтные ситуации.
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