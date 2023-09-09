09 сентября 2023

В Екатеринбурге скончался криминальный авторитет

В Екатеринбурге умер известный в криминальных кругах бизнесмен Жора Гасоян
© Служба новостей «URA.RU»
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Место похорон бизнесмена пока не известно Фото:

В Екатеринбурге скончался известный в криминальных кругах бизнесмен Жора Гасоян. Об этом рассказали источники URA.RU.

«Умер после продолжительной болезни в ночь на 10 сентября. Место похорон пока не известно», — сообщил источник агентства. Гасояна похоронят 13 сентября.

Гасоян входил в близкий круг криминального авторитета Гии Свердловского (Георгия Акоева — прим. URA.RU). Он часто выступал в качестве стороны, способной разрешать конфликтные ситуации.

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В Екатеринбурге скончался известный в криминальных кругах бизнесмен Жора Гасоян. Об этом рассказали источники URA.RU. «Умер после продолжительной болезни в ночь на 10 сентября. Место похорон пока не известно», — сообщил источник агентства. Гасояна похоронят 13 сентября. Гасоян входил в близкий круг криминального авторитета Гии Свердловского (Георгия Акоева — прим. URA.RU). Он часто выступал в качестве стороны, способной разрешать конфликтные ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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