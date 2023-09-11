Метеоролог спрогнозировал осенний «язык тепла» для россиян

Метеоролог Шувалов: от Санкт-Петербурга до Салехарда будет аномальное потепление
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Золотая осень. Челябинск, деревья, береза, листья, бабье лето, золотая осень
В регионы России приходит бабье лето Фото:

Аномальное потепление в ближайшую неделю ожидается на севере европейской территории России, на Северном и Среднем Урале и в северо-западной Сибири. Температура будет на 4-5 градусов выше нормы. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов.

«Как это ни удивительно и необычно, основной прогрев коснется северной половины европейской территории России, Северного и Среднего Урала и северо-западной Сибири. Именно туда вытягивается длинный и ярко выраженный „язык тепла“ из центральной Европы. Аномалии температур от Санкт-Петербурга до Салехарда и Нового Уренгоя будут превышать 4-5 градусов. Это очень значительное отклонение», — сказал Александр Шувалов.

«Дневные температуры в Архангельске до пятницы составят 15—20 градусов тепла. В Сыктывкаре около 20 градусов. В Санкт-Петербурге — 22—24 градуса до пятницы. Четыре дня поистине летней погоды. Что касается Среднего Урала, то здесь начало тоже будет не слишком ярким — 16—18 градусов, но в пятницу антициклон с европейской территории России дотянется до Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Челябинска. Здесь ожидается 20 градусов выше нуля. Для середины сентября это очень неплохой показатель», — уточнил метеоролог.

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Аномальное потепление в ближайшую неделю ожидается на севере европейской территории России, на Северном и Среднем Урале и в северо-западной Сибири. Температура будет на 4-5 градусов выше нормы. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов. «Как это ни удивительно и необычно, основной прогрев коснется северной половины европейской территории России, Северного и Среднего Урала и северо-западной Сибири. Именно туда вытягивается длинный и ярко выраженный „язык тепла“ из центральной Европы. Аномалии температур от Санкт-Петербурга до Салехарда и Нового Уренгоя будут превышать 4-5 градусов. Это очень значительное отклонение», — сказал Александр Шувалов. «Дневные температуры в Архангельске до пятницы составят 15—20 градусов тепла. В Сыктывкаре около 20 градусов. В Санкт-Петербурге — 22—24 градуса до пятницы. Четыре дня поистине летней погоды. Что касается Среднего Урала, то здесь начало тоже будет не слишком ярким — 16—18 градусов, но в пятницу антициклон с европейской территории России дотянется до Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Челябинска. Здесь ожидается 20 градусов выше нуля. Для середины сентября это очень неплохой показатель», — уточнил метеоролог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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