09 сентября 2023

«Единая Россия» победила в онлайн-голосовании на выборах в думу Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
ДЭГ применялось в Екатеринбурге впервые Фото:
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Выборы-2023

«Единая Россия» заняла первое место в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в думу Екатеринбурга. Результаты опубликованы на официальном портале ДЭГ.

ЕР набрала 53,2%, ЛДПР — 15,7%, «Новые люди» — 9,7%, «Справедливая Россия» — 7,9%, КПРФ — 7,6%, «Яблоко» — 5,98%. Это окончательные результаты. Данные участковых избирательных комиссий еще сводят.

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«Единая Россия» заняла первое место в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в думу Екатеринбурга. Результаты опубликованы на официальном портале ДЭГ. ЕР набрала 53,2%, ЛДПР — 15,7%, «Новые люди» — 9,7%, «Справедливая Россия» — 7,9%, КПРФ — 7,6%, «Яблоко» — 5,98%. Это окончательные результаты. Данные участковых избирательных комиссий еще сводят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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