«Единая Россия» победила в онлайн-голосовании на выборах в думу Екатеринбурга

ДЭГ применялось в Екатеринбурге впервые
новость из сюжетаВыборы-2023
«Единая Россия» заняла первое место в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в думу Екатеринбурга. Результаты опубликованы на официальном портале ДЭГ.
ЕР набрала 53,2%, ЛДПР — 15,7%, «Новые люди» — 9,7%, «Справедливая Россия» — 7,9%, КПРФ — 7,6%, «Яблоко» — 5,98%. Это окончательные результаты. Данные участковых избирательных комиссий еще сводят.
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