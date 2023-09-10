Челябинский экс-губернатор Дубровский требует с семейной фирмы 218 млн рублей

Борису Дубровскому уступил право требования долга один из кредиторов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Челябинский экс-губернатор Борис Дубровский решил войти в число кредиторов семейной фирмы-банкрота «Монтажник», заявив долг в 218 млн 170 тысяч рублей. Соответствующее ходатайство он подал в арбитражный суд региона, где рассматривается процесс банкротства «Монтажника». Как указал в своем заявлении Дубровский, право требования долга ему уступил кредитор Владимир Родионов.

«Дубровский Борис Александрович обратился с заявлением, в котором просит произвести замену кредитора Родионова Владимира Николаевича на Дубровского Бориса Александровича в размере 218 170 442 рублей 84 копеек. Принять к производству заявление о процессуальном правопреемстве. Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления на 4 октября 2023 года», — указано в документах суда.

Еще до банкротства компании Дубровские заняли «Монтажнику» 209 млн рублей. После того, как фирму признали финансово несостоятельной, Родионов выкупил этот долг и потребовал включить его в число кредиторов компании. По решению суда он вошел в число кредиторов третьей очереди. Теперь Дубровский вернул себе право требовать долг с процентами.

Согласно данным СБИС, Родионов является учредителем трех фирм — «Нотера», «Караван» и «Нотера-Уфа». Его бизнес связан с оказанием услуг развлекательного характера и туризма. URA.RU направила запрос по электронному адресу фирмы «Нотера» с просьбой прокомментировать судебный процесс по делу банкротства «Монтажника». Ответ будет опубликован после получения.

Дубровские купили «Монтажник» в 2017 году. Компания начала строить конгресс-холл «Крылья» на реке Миасс в Челябинске. В стройку вложили несколько миллиардов рублей из областного бюджета. Сейчас объект заморожен, возбуждены уголовные дела. Летом 2020 года «Монтажник» признали банкротом. Борис Дубровский после отставки с поста главы региона покинул Россию. Он и его сын Александр признаны банкротами. Представители семьи Дубровских не комментируют ход банкротства.