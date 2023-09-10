Турчак рассказал о состоянии снявшего кандидатуру в выборов главы Хакасии Турчак: состояние Сергея Сокола стабилизировалось 11 сентября 2023 в 01:03 Размер текста - 17 + Сергей Сокола могут выписать через несколько дней Фото: Пресс-служба Государственной Думы Состояние бывшего кандидата на пост главы Хакасии депутата Госдумы РФ Сергея Сокола стабилизировалось. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в разговоре с корреспондентом URA.RU Даниилом Демидовым. «Состояние Сергея Сокола стабилизировалось», — заявил Турчак журналисту URA.RU в ходе брифинга. Он отметил, что через 1-3 дня его выписывают. 2 сентября Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за осложнений после операции. В июле он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с перитонитом. После выписки вернулся к интенсивной работе. Однако в конце августа в Москве депутата экстренно госпитализировали из-за проблем с печенью и сердцем. Состояние бывшего кандидата на пост главы Хакасии депутата Госдумы РФ Сергея Сокола стабилизировалось. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в разговоре с корреспондентом URA.RU Даниилом Демидовым. «Состояние Сергея Сокола стабилизировалось», — заявил Турчак журналисту URA.RU в ходе брифинга. Он отметил, что через 1-3 дня его выписывают. 2 сентября Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за осложнений после операции. В июле он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с перитонитом. После выписки вернулся к интенсивной работе. Однако в конце августа в Москве депутата экстренно госпитализировали из-за проблем с печенью и сердцем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям