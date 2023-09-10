10 сентября 2023

Турчак рассказал о состоянии снявшего кандидатуру в выборов главы Хакасии

Турчак: состояние Сергея Сокола стабилизировалось
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Сокола могут выписать через несколько дней Фото:

Состояние бывшего кандидата на пост главы Хакасии депутата Госдумы РФ Сергея Сокола стабилизировалось. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в разговоре с корреспондентом URA.RU Даниилом Демидовым.

«Состояние Сергея Сокола стабилизировалось», — заявил Турчак журналисту URA.RU в ходе брифинга. Он отметил, что через 1-3 дня его выписывают.

2 сентября Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за осложнений после операции. В июле он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с перитонитом. После выписки вернулся к интенсивной работе. Однако в конце августа в Москве депутата экстренно госпитализировали из-за проблем с печенью и сердцем.

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Состояние бывшего кандидата на пост главы Хакасии депутата Госдумы РФ Сергея Сокола стабилизировалось. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в разговоре с корреспондентом URA.RU Даниилом Демидовым. «Состояние Сергея Сокола стабилизировалось», — заявил Турчак журналисту URA.RU в ходе брифинга. Он отметил, что через 1-3 дня его выписывают. 2 сентября Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за осложнений после операции. В июле он попал в реанимацию в тяжелом состоянии с перитонитом. После выписки вернулся к интенсивной работе. Однако в конце августа в Москве депутата экстренно госпитализировали из-за проблем с печенью и сердцем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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