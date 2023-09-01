Кандидат на пост главы Хакасии Сокол попал в реанимацию в тяжелом состоянии

01 сентября 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Сергей Сокол находится в реанимации, сообщили в «Единой России» Фото: Пресс-служба Государственной Думы Кандидат на должность главы Хакасии, депутат Госдумы РФ Сергей Сокол находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в «Единой России». «Сейчас Сергей Сокол находится в реанимации», — сообщается в telegram-канале «Единой России». Там добавили, что медицинский персонал госпиталя установил у Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Ранее стало известно, что из-за проблем с печенью и сердцем депутат Сергей Сокол был госпитализирован. В начале августа он также уже госпитализировался с перитонитом, но вскоре перешел к интенсивной предвыборной кампании вместо полноценного восстановления. Перитонит является острым хирургическим заболеванием, вызванным воспалением брюшины из-за воздействия микробов, пищи или содержимого кишечника. Оно требует срочной госпитализации и оперативного вмешательства для дренирования брюшной полости. Сергей Сокол является кандидатом от «Единой России» на пост главы Хакасии. Соперниками Сокола являются Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ). Выборы состоятся 10 сентября.

Кандидат на должность главы Хакасии, депутат Госдумы РФ Сергей Сокол находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в «Единой России». «Сейчас Сергей Сокол находится в реанимации», — сообщается в telegram-канале «Единой России». Там добавили, что медицинский персонал госпиталя установил у Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Ранее стало известно, что из-за проблем с печенью и сердцем депутат Сергей Сокол был госпитализирован. В начале августа он также уже госпитализировался с перитонитом, но вскоре перешел к интенсивной предвыборной кампании вместо полноценного восстановления. Перитонит является острым хирургическим заболеванием, вызванным воспалением брюшины из-за воздействия микробов, пищи или содержимого кишечника. Оно требует срочной госпитализации и оперативного вмешательства для дренирования брюшной полости. Сергей Сокол является кандидатом от «Единой России» на пост главы Хакасии. Соперниками Сокола являются Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ). Выборы состоятся 10 сентября.