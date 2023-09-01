Кандидат на пост главы Хакасии Сокол попал в реанимацию в тяжелом состоянии

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Сергей Сокол.stock, stock, сокол сергей
Сергей Сокол находится в реанимации, сообщили в «Единой России» Фото:

Кандидат на должность главы Хакасии, депутат Госдумы РФ Сергей Сокол находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в «Единой России».

«Сейчас Сергей Сокол находится в реанимации», — сообщается в telegram-канале «Единой России». Там добавили, что медицинский персонал госпиталя установил у Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

Ранее стало известно, что из-за проблем с печенью и сердцем депутат Сергей Сокол был госпитализирован. В начале августа он также уже госпитализировался с перитонитом, но вскоре перешел к интенсивной предвыборной кампании вместо полноценного восстановления. Перитонит является острым хирургическим заболеванием, вызванным воспалением брюшины из-за воздействия микробов, пищи или содержимого кишечника. Оно требует срочной госпитализации и оперативного вмешательства для дренирования брюшной полости.

Сергей Сокол является кандидатом от «Единой России» на пост главы Хакасии. Соперниками Сокола являются Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ). Выборы состоятся 10 сентября.

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Кандидат на должность главы Хакасии, депутат Госдумы РФ Сергей Сокол находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в «Единой России». «Сейчас Сергей Сокол находится в реанимации», — сообщается в telegram-канале «Единой России». Там добавили, что медицинский персонал госпиталя установил у Сокола венозный мезэнтериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Ранее стало известно, что из-за проблем с печенью и сердцем депутат Сергей Сокол был госпитализирован. В начале августа он также уже госпитализировался с перитонитом, но вскоре перешел к интенсивной предвыборной кампании вместо полноценного восстановления. Перитонит является острым хирургическим заболеванием, вызванным воспалением брюшины из-за воздействия микробов, пищи или содержимого кишечника. Оно требует срочной госпитализации и оперативного вмешательства для дренирования брюшной полости. Сергей Сокол является кандидатом от «Единой России» на пост главы Хакасии. Соперниками Сокола являются Владимир Грудинин («Коммунисты России»), Михаил Молчанов (ЛДПР) и Валентин Коновалов (КПРФ). Выборы состоятся 10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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