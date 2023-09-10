10 сентября 2023
09 сентября 2023
08 сентября 2023

Избирком: пермяки оценили возможность голосования онлайн

Свыше 15% пермяков, принявших участие в выборах, проголосовали на выборах онлайн
© Служба новостей «URA.RU»
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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Проголосовать можно было не выходя из дома Фото:

На выборах в Пермском крае свыше 15% из проголосовавших избирателей воспользовались дистанционным электронным голосованием. Об этом в своем telegram-канале сообщает крайизирком. По мнению председателя краевой избирательной комиссии Игоря Вагина, эти цифры свидетельствуют о том, что жители оценили удобство ДЭГ.

«Из позитивных моментов отмечу, что избиратели оценили удобство дистанционного электронного голосования. В пользу этого говорят цифры. Так, доля избирателей, воспользовавшихся ДЭГ, превысила 15% от числа проголосовавших», — отметил Вагин.

По его словам, явка на ДЭГ составила 86%. Ни одной жалобы на систему, а также на итоги выборов по системе дистанционного электронного голосования не поступило. Всего заявки подали 9,7 тысяч избирателей из 212 тысяч, проживающих в территориях, где проходили выборы.

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На выборах в Пермском крае свыше 15% из проголосовавших избирателей воспользовались дистанционным электронным голосованием. Об этом в своем telegram-канале сообщает крайизирком. По мнению председателя краевой избирательной комиссии Игоря Вагина, эти цифры свидетельствуют о том, что жители оценили удобство ДЭГ. «Из позитивных моментов отмечу, что избиратели оценили удобство дистанционного электронного голосования. В пользу этого говорят цифры. Так, доля избирателей, воспользовавшихся ДЭГ, превысила 15% от числа проголосовавших», — отметил Вагин. По его словам, явка на ДЭГ составила 86%. Ни одной жалобы на систему, а также на итоги выборов по системе дистанционного электронного голосования не поступило. Всего заявки подали 9,7 тысяч избирателей из 212 тысяч, проживающих в территориях, где проходили выборы.
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