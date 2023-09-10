Тренеры Сургута боятся понижения зарплат из-за нового закона

11 сентября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Если вопрос с окладами не решится, тренерский состав будет увольняться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тренеры спортшкол Сургута обеспокоены снижением окладов после перевода их в категорию педагогического состава. Опасения у спортсменов появились после вступления в силу закона о преподавательской деятельности, сообщили URA.RU сотрудники спортшкол, на условиях анонимности. «С первого сентября вступили изменения в закон „О физической культуре и спорте в Российской Федерации“ и федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“. Весь тренерско-педагогический состав переведен в категорию педагогических работников. Но вот у нас в Сургуте почему-то тренерам не хотят начислять педагогический стаж. Еще и оклады сократились. Нам сказали, они будут от шести до 12 тысяч рублей. Все зависит от категории. Этого просто нищенские зарплаты для округа. Если ничего не изменится, многие планируют увольняться», — сообщил собеседник. В мэрии журналисту URA.RU подтвердили информацию об изменениях в законах. Но о снижении окладов, по заверению чиновников, речь не идет. «Муниципальные учреждения спорта по-прежнему будут являться подведомственными управлению физической культуры и спорта. В данных учреждениях спорта проведена разъяснительная работа о размерах и условиях оплаты труда педагогического состава. Уровень заработной платы у данной категории работников не будет снижен. При возникновении вопросов необходимо обращаться к руководителю учреждения или в управление физической культуры и спорта города», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО занял третье место по уровню зарплат в УрФО. По данным Росстата, средняя заработная плата составила более ста тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тренеры спортшкол Сургута обеспокоены снижением окладов после перевода их в категорию педагогического состава. Опасения у спортсменов появились после вступления в силу закона о преподавательской деятельности, сообщили URA.RU сотрудники спортшкол, на условиях анонимности. «С первого сентября вступили изменения в закон „О физической культуре и спорте в Российской Федерации“ и федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“. Весь тренерско-педагогический состав переведен в категорию педагогических работников. Но вот у нас в Сургуте почему-то тренерам не хотят начислять педагогический стаж. Еще и оклады сократились. Нам сказали, они будут от шести до 12 тысяч рублей. Все зависит от категории. Этого просто нищенские зарплаты для округа. Если ничего не изменится, многие планируют увольняться», — сообщил собеседник. В мэрии журналисту URA.RU подтвердили информацию об изменениях в законах. Но о снижении окладов, по заверению чиновников, речь не идет. «Муниципальные учреждения спорта по-прежнему будут являться подведомственными управлению физической культуры и спорта. В данных учреждениях спорта проведена разъяснительная работа о размерах и условиях оплаты труда педагогического состава. Уровень заработной платы у данной категории работников не будет снижен. При возникновении вопросов необходимо обращаться к руководителю учреждения или в управление физической культуры и спорта города», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО занял третье место по уровню зарплат в УрФО. По данным Росстата, средняя заработная плата составила более ста тысяч рублей.