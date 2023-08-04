Росстат: ХМАО занял третье место по уровню зарплат в УрФО

05 августа 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата в ХМАО за май составила 115 411 рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Ханты-Мансийский автономный округ занял третье место по уровню зарплат среди регионов УрФО. Среднестатистическая заработная плата жителя ХМАО в мае составила 115 411 рублей. Такие данные приводит федеральное статистическое ведомство Росстат. «Жители ХМАО могли заработать в мае 115 411 рублей. Эта на 17 196 рублей больше чем за аналогичный период прошлого года. Тем самым регион занял третье место по уровню зарплат среди регионов УРФО. На первое место встал ЯНАО, а за ним Тюменская область с автономными округами. Зарплаты этих регионов составили 179 683 и 117 640 рублей», — указано в документе. Ранее URA.RU писало про самую высокооплачиваемую профессию в ХМАО. По словам аналитиков компании HeadHunter, чаще всего высокую зарплату от 150 тысяч предлагают машинистам.

Ханты-Мансийский автономный округ занял третье место по уровню зарплат среди регионов УрФО. Среднестатистическая заработная плата жителя ХМАО в мае составила 115 411 рублей. Такие данные приводит федеральное статистическое ведомство Росстат. «Жители ХМАО могли заработать в мае 115 411 рублей. Эта на 17 196 рублей больше чем за аналогичный период прошлого года. Тем самым регион занял третье место по уровню зарплат среди регионов УРФО. На первое место встал ЯНАО, а за ним Тюменская область с автономными округами. Зарплаты этих регионов составили 179 683 и 117 640 рублей», — указано в документе. Ранее URA.RU писало про самую высокооплачиваемую профессию в ХМАО. По словам аналитиков компании HeadHunter, чаще всего высокую зарплату от 150 тысяч предлагают машинистам.