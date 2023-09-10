В Минэнерго заявили о борьбе с ростом цен на бензин

Стоимость бензина не должна расти опережающими темпами несмотря на формирование цены рыночным способом. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
«Минэнерго работает с компаниями, чтобы цены в рознице не росли опережающими темпами, мы убеждаем их, увеличиваем нормативы продаж топлива через биржу. Но нужно больше предложений на рынке», — цитируют слова Шульгинова РИА Новости.
Министр отметил, что цены на бензин формируются компаниями на рынке, при этом топливный рынок обязан быть умеренно контролируемым. По его словам, госрегулирование данной сферы приведет к плачевным результатам.
«В истории страны такое уже было. Рынок должен быть умеренно контролируемым, чтобы не было базара в плохом смысле этого слова», — добавил Шульгинов.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство России может установить предельный порог допустимых розничных цен на дизельное топливо и бензин. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. При этом владельцы АЗС пожаловались на убыточность бизнеса.
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