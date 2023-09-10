10 сентября 2023

В Минэнерго заявили о борьбе с ростом цен на бензин

Минэнерго намерены установить контроль за рынком топлива в России
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость литра бензина не должна расти опережающими темпами Фото:

Стоимость бензина не должна расти опережающими темпами несмотря на формирование цены рыночным способом. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

«Минэнерго работает с компаниями, чтобы цены в рознице не росли опережающими темпами, мы убеждаем их, увеличиваем нормативы продаж топлива через биржу. Но нужно больше предложений на рынке», — цитируют слова Шульгинова РИА Новости.

Министр отметил, что цены на бензин формируются компаниями на рынке, при этом топливный рынок обязан быть умеренно контролируемым. По его словам, госрегулирование данной сферы приведет к плачевным результатам.

«В истории страны такое уже было. Рынок должен быть умеренно контролируемым, чтобы не было базара в плохом смысле этого слова», — добавил Шульгинов.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство России может установить предельный порог допустимых розничных цен на дизельное топливо и бензин. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. При этом владельцы АЗС пожаловались на убыточность бизнеса.

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Стоимость бензина не должна расти опережающими темпами несмотря на формирование цены рыночным способом. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. «Минэнерго работает с компаниями, чтобы цены в рознице не росли опережающими темпами, мы убеждаем их, увеличиваем нормативы продаж топлива через биржу. Но нужно больше предложений на рынке», — цитируют слова Шульгинова РИА Новости. Министр отметил, что цены на бензин формируются компаниями на рынке, при этом топливный рынок обязан быть умеренно контролируемым. По его словам, госрегулирование данной сферы приведет к плачевным результатам. «В истории страны такое уже было. Рынок должен быть умеренно контролируемым, чтобы не было базара в плохом смысле этого слова», — добавил Шульгинов. Ранее URA.RU сообщало, что правительство России может установить предельный порог допустимых розничных цен на дизельное топливо и бензин. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. При этом владельцы АЗС пожаловались на убыточность бизнеса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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