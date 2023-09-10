В Минэнерго заявили о борьбе с ростом цен на бензин Минэнерго намерены установить контроль за рынком топлива в России 11 сентября 2023 в 04:40 Размер текста - 17 + Стоимость литра бензина не должна расти опережающими темпами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость бензина не должна расти опережающими темпами несмотря на формирование цены рыночным способом. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. «Минэнерго работает с компаниями, чтобы цены в рознице не росли опережающими темпами, мы убеждаем их, увеличиваем нормативы продаж топлива через биржу. Но нужно больше предложений на рынке», — цитируют слова Шульгинова РИА Новости. Министр отметил, что цены на бензин формируются компаниями на рынке, при этом топливный рынок обязан быть умеренно контролируемым. По его словам, госрегулирование данной сферы приведет к плачевным результатам. «В истории страны такое уже было. Рынок должен быть умеренно контролируемым, чтобы не было базара в плохом смысле этого слова», — добавил Шульгинов. Ранее URA.RU сообщало, что правительство России может установить предельный порог допустимых розничных цен на дизельное топливо и бензин. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. При этом владельцы АЗС пожаловались на убыточность бизнеса. Стоимость бензина не должна расти опережающими темпами несмотря на формирование цены рыночным способом. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. «Минэнерго работает с компаниями, чтобы цены в рознице не росли опережающими темпами, мы убеждаем их, увеличиваем нормативы продаж топлива через биржу. Но нужно больше предложений на рынке», — цитируют слова Шульгинова РИА Новости. Министр отметил, что цены на бензин формируются компаниями на рынке, при этом топливный рынок обязан быть умеренно контролируемым. По его словам, госрегулирование данной сферы приведет к плачевным результатам. «В истории страны такое уже было. Рынок должен быть умеренно контролируемым, чтобы не было базара в плохом смысле этого слова», — добавил Шульгинов. Ранее URA.RU сообщало, что правительство России может установить предельный порог допустимых розничных цен на дизельное топливо и бензин. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. При этом владельцы АЗС пожаловались на убыточность бизнеса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям