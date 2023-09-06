06 сентября 2023

Владельцы АЗС пожаловались на убыточность бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Владельцы заправок терпят убытки Фото:

Владельцы автозаправочных станций (АЗС) с начала сентября терпят убытки. Об этом заявили представители сразу нескольких сетей.

«Маржа заправок по бензину Аи-92 и Аи-95 на начало сентября в среднем составляла минус 3 рубля за литр, по дизелю — минус 2 рубля за литр. Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива — с середины августа», — цитируют слова представителя «Петромаркета» в материале «Ведомостей».

Убытки объясняются ростом цен на нефтепродукты в оптовом звене, и в ближайшее время предпосылок к изменению ситуации не предвидится. По мнению главы нефтегазовой практики Kept Максима Малкова, по этой причине многие владельцы АЗС вынуждены сворачивать программы лояльности.

Ранее в Кремле связали рост цен на бензин с «текущими инфляционными процессами». Эта тема находится на постоянном контроле президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Владельцы автозаправочных станций (АЗС) с начала сентября терпят убытки. Об этом заявили представители сразу нескольких сетей. «Маржа заправок по бензину Аи-92 и Аи-95 на начало сентября в среднем составляла минус 3 рубля за литр, по дизелю — минус 2 рубля за литр. Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива — с середины августа», — цитируют слова представителя «Петромаркета» в материале «Ведомостей». Убытки объясняются ростом цен на нефтепродукты в оптовом звене, и в ближайшее время предпосылок к изменению ситуации не предвидится. По мнению главы нефтегазовой практики Kept Максима Малкова, по этой причине многие владельцы АЗС вынуждены сворачивать программы лояльности. Ранее в Кремле связали рост цен на бензин с «текущими инфляционными процессами». Эта тема находится на постоянном контроле президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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