Владельцы АЗС пожаловались на убыточность бизнеса

07 сентября 2023 в 03:39 Размер текста - 17 +

Владельцы заправок терпят убытки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владельцы автозаправочных станций (АЗС) с начала сентября терпят убытки. Об этом заявили представители сразу нескольких сетей. «Маржа заправок по бензину Аи-92 и Аи-95 на начало сентября в среднем составляла минус 3 рубля за литр, по дизелю — минус 2 рубля за литр. Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива — с середины августа», — цитируют слова представителя «Петромаркета» в материале «Ведомостей». Убытки объясняются ростом цен на нефтепродукты в оптовом звене, и в ближайшее время предпосылок к изменению ситуации не предвидится. По мнению главы нефтегазовой практики Kept Максима Малкова, по этой причине многие владельцы АЗС вынуждены сворачивать программы лояльности. Ранее в Кремле связали рост цен на бензин с «текущими инфляционными процессами». Эта тема находится на постоянном контроле президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владельцы автозаправочных станций (АЗС) с начала сентября терпят убытки. Об этом заявили представители сразу нескольких сетей. «Маржа заправок по бензину Аи-92 и Аи-95 на начало сентября в среднем составляла минус 3 рубля за литр, по дизелю — минус 2 рубля за литр. Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива — с середины августа», — цитируют слова представителя «Петромаркета» в материале «Ведомостей». Убытки объясняются ростом цен на нефтепродукты в оптовом звене, и в ближайшее время предпосылок к изменению ситуации не предвидится. По мнению главы нефтегазовой практики Kept Максима Малкова, по этой причине многие владельцы АЗС вынуждены сворачивать программы лояльности. Ранее в Кремле связали рост цен на бензин с «текущими инфляционными процессами». Эта тема находится на постоянном контроле президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.