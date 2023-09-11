WSJ: Украина оказалась в военно-политическом тупике из-за действий России

11 сентября 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

Россия загнала Украину в тупик, пишет WSJ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина оказалась в сложной военно-политической ситуации из-за действий России. Недостаток военной мощи у ВСУ, усилия Запада по достижению соглашений и отказ президента России Владимира Путина от диалога на условиях Киева ставят Украину в тупик. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Нехватка военной мощи ВСУ, уговоры к достижению соглашений с РФ со стороны Запада и отказ Путина от диалога ставит Украину в военно-политический тупик», — говорится в материале газеты. Там добавили, что после 18 месяцев конфликта, перед Украиной возникла тройная проблема. Украинская армия имеет затруднения в продвижении по полю боя, так как ей не хватает огневой мощи, включая авиацию. Запад придерживается своего постепенного подхода к оружию для Киева и стремится к получению договоренности о прекращении огня в конечном итоге. Тем не менее даже если бы Владимир Путин был открыт для сделки, у него есть долгая история отказа от соглашений, заключили в газете. Украина и ее союзники публично отрицают возможность военного тупика в 2023 году во время противостояния с Россией. Однако некоторые чиновники предупреждают о возрастающей вероятности такого развития событий, учитывая медленное продвижение ВСУ. Западные эксперты предсказывают потерю для украинской власти городов Харькова и Одессы, если та не согласится на мирные переговоры, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина оказалась в сложной военно-политической ситуации из-за действий России. Недостаток военной мощи у ВСУ, усилия Запада по достижению соглашений и отказ президента России Владимира Путина от диалога на условиях Киева ставят Украину в тупик. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Нехватка военной мощи ВСУ, уговоры к достижению соглашений с РФ со стороны Запада и отказ Путина от диалога ставит Украину в военно-политический тупик», — говорится в материале газеты. Там добавили, что после 18 месяцев конфликта, перед Украиной возникла тройная проблема. Украинская армия имеет затруднения в продвижении по полю боя, так как ей не хватает огневой мощи, включая авиацию. Запад придерживается своего постепенного подхода к оружию для Киева и стремится к получению договоренности о прекращении огня в конечном итоге. Тем не менее даже если бы Владимир Путин был открыт для сделки, у него есть долгая история отказа от соглашений, заключили в газете. Украина и ее союзники публично отрицают возможность военного тупика в 2023 году во время противостояния с Россией. Однако некоторые чиновники предупреждают о возрастающей вероятности такого развития событий, учитывая медленное продвижение ВСУ. Западные эксперты предсказывают потерю для украинской власти городов Харькова и Одессы, если та не согласится на мирные переговоры, передает «Утро.ру».