Сергей Светлаков создаст аналог программы «Наша Russia»

Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков готовит новый проект «Светлаков плюс», который будет походить на популярную в 2010-х годах юмористическую программу «Наша Russia». В новом шоу появятся знакомые персонажи: говорящий с телевизором Сергей Беляков из Таганрога, выросший подросток Славик и учительница Снежана Денисовна. Об этом комик рассказал в выпуске «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.
«Весь октябрь, ноябрь и декабрь я буду сниматься в сольном скетч-коме, который называется „Светлаков плюс“. Через три года нашему с Мишей проекту „Наша Russia“ будет 20 лет. В новом проекте будет учительница Снежана Денисовна, которая обдирала детей, но сейчас она будет работать гадалкой на телевидении. Будет Славик и Димон, но здесь Димон будет сыном, который приходит ко мне на работу, а Славик работает в аквапарке, где „очень много красивых попок“», — сообщил Светлаков. Также зрители увидят еще одного знакомого персонажа — Сергея Белякова из Таганрога, который разговаривает с телевизором.
Кроме этого, Светлаков будет наставником в новом шоу «Лига городов» и работать над сериалом «Казачок». «Сериал для все семьи, никакой жести нет. Это попытка сделать детско-юношеское приключенческое фантастическое кино, как „Гостья из будущего“ или „Неуловимые мстители“», — приоткрыл тайну комик. История посвящена 11-класснику, который на лето приезжает к бабушке, падает в колодец и попадает в XVII веке, где будет защищать Москву от поляков.
Ранее Светлаков представил новый мистический сериал «Дело о пропавшей деревне», где в актерский состав вошел ведущий программы «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко и актер Денис Косяков. Картина вышла на онлайн-сервиса IVI.
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