Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Таиланд

11 сентября 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Свердловчане смогут летать в Бангкок со 2 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Авиакомпания «Аэрофлот» начинает полеты из «Кольцово» (Екатеринбург) в Бангкок (Таиланд). Рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщили URA.RU в пресс-службе екатеринбургского аэропорта. «Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A330 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга по понедельникам — в 10.30, по пятницам — в 04.30. Отправление из Бангкока по понедельникам в 01.20, по четвергам — в 06.30. Время в пути составит восемь часов», — говорится в сообщении «Кольцово». Полеты начнутся со 2 октября. Сейчас прямых рейсов из Екатеринбурга в Таиланд нет. Также в осенне-зимний период авиакомпания «Икар» планирует из уральской столицы полеты на Пхукет.

Авиакомпания «Аэрофлот» начинает полеты из «Кольцово» (Екатеринбург) в Бангкок (Таиланд). Рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщили URA.RU в пресс-службе екатеринбургского аэропорта. «Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A330 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга по понедельникам — в 10.30, по пятницам — в 04.30. Отправление из Бангкока по понедельникам в 01.20, по четвергам — в 06.30. Время в пути составит восемь часов», — говорится в сообщении «Кольцово». Полеты начнутся со 2 октября. Сейчас прямых рейсов из Екатеринбурга в Таиланд нет. Также в осенне-зимний период авиакомпания «Икар» планирует из уральской столицы полеты на Пхукет.