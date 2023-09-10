10 сентября 2023

Из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Таиланд

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане смогут летать в Бангкок со 2 октября Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» начинает полеты из «Кольцово» (Екатеринбург) в Бангкок (Таиланд). Рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщили URA.RU в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

«Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A330 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга по понедельникам — в 10.30, по пятницам — в 04.30. Отправление из Бангкока по понедельникам в 01.20, по четвергам — в 06.30. Время в пути составит восемь часов», — говорится в сообщении «Кольцово».

Полеты начнутся со 2 октября. Сейчас прямых рейсов из Екатеринбурга в Таиланд нет. Также в осенне-зимний период авиакомпания «Икар» планирует из уральской столицы полеты на Пхукет.

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Авиакомпания «Аэрофлот» начинает полеты из «Кольцово» (Екатеринбург) в Бангкок (Таиланд). Рейсы будут выполняться два раза в неделю, сообщили URA.RU в пресс-службе екатеринбургского аэропорта. «Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A330 два раза в неделю. Вылеты из Екатеринбурга по понедельникам — в 10.30, по пятницам — в 04.30. Отправление из Бангкока по понедельникам в 01.20, по четвергам — в 06.30. Время в пути составит восемь часов», — говорится в сообщении «Кольцово». Полеты начнутся со 2 октября. Сейчас прямых рейсов из Екатеринбурга в Таиланд нет. Также в осенне-зимний период авиакомпания «Икар» планирует из уральской столицы полеты на Пхукет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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