Тюменец стал депутатом думы курганского округа 11 сентября 2023 в 10:11 Размер текста - 17 + Результаты довыборов огласила заместитель председателя регионального избиркома Лариса Францишко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Бизнесмен Алексей Кубасов, который проживает в Тюменской области, победил на довыборах в думу Белозерского муниципального округа Курганской области. Об этом стало известно во время брифинга, который прошел 11 сентября в областном избиркоме, передает корреспондент URA.RU. «На дополнительных выборах депутата думы Белозерского муниципального округа Курганской области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 [избран] — Кубасов Алексей Владимирович, набравший 61,19%», — рассказала заместитель председателя регионального избиркома Лариса Францишко. Он представляет партию «Единая Россия». На сайте избиркома указано, что Кубасов проживает в селе Исетское Тюменской области. В Шадринском муниципальном округе на довыборах победил директор МУП «Водолей» Александр Шоломенцев. Он набрал 58,7% голосов избирателей. Шоломенцев также представляет ЕР. Ранее это место в думе занимал Дмитрий Жуков, который сейчас является главой округа. Также 10 сентября прошли довыборы в областную думу. Их выиграл гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк («Единая Россия»). Он набрал 54,52% голоса (5 459 человек). Общая явка на выборах составила 32%. Всего проголосовали 12 229 избирателей. Бизнесмен Алексей Кубасов, который проживает в Тюменской области, победил на довыборах в думу Белозерского муниципального округа Курганской области. Об этом стало известно во время брифинга, который прошел 11 сентября в областном избиркоме, передает корреспондент URA.RU. «На дополнительных выборах депутата думы Белозерского муниципального округа Курганской области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 [избран] — Кубасов Алексей Владимирович, набравший 61,19%», — рассказала заместитель председателя регионального избиркома Лариса Францишко. Он представляет партию «Единая Россия». На сайте избиркома указано, что Кубасов проживает в селе Исетское Тюменской области. В Шадринском муниципальном округе на довыборах победил директор МУП «Водолей» Александр Шоломенцев. Он набрал 58,7% голосов избирателей. Шоломенцев также представляет ЕР. Ранее это место в думе занимал Дмитрий Жуков, который сейчас является главой округа. Также 10 сентября прошли довыборы в областную думу. Их выиграл гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк («Единая Россия»). Он набрал 54,52% голоса (5 459 человек). Общая явка на выборах составила 32%. Всего проголосовали 12 229 избирателей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям