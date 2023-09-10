В курганской облдуме мандат достался бизнесмену Черняку

Гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк победил на довыборах в облдуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы-2023

На довыборах в Курганскую областную думу победил гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк («Единая Россия»). По предварительным результатам, за него проголосовали 55% избирателей. Об этом стало известно на брифинге в облизбиркоме, передает журналист URA.RU.

«30,31 составила явка избирателей — это 10 013 человек по Щучанскому округу, куда вошли Щучье, Сафакулево и Альменево. За Черняка проголосовало 55% избирателей», — рассказала заместитель председателя регионального избиркома Лариса Францишко. Конкуренты Черняка — водитель отдела образования администрации Альменевского муниципального округа Михаил Деулин (КПРФ) и сотрудница Центра татарской культуры Алена Ковригина (ЛДПР), — набрали 28 и 14% соответственно.

Ранее URA.RU писало, что довыборы проводят из-за досрочной отставки экс-депутата Бориса Чепурного. Он сложил свои полномочия в апреле из-за загруженности на основной работе. Решение о лишении мандата поддержали 19 депутатов облдумы.