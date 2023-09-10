10 сентября 2023
09 сентября 2023

В курганской облдуме мандат достался бизнесмену Черняку

© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Новиков. Глава Росавтодора. Курган , черняк александр
Гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк победил на довыборах в облдуме Фото:
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Выборы-2023

На довыборах в Курганскую областную думу победил гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк («Единая Россия»). По предварительным результатам, за него проголосовали 55% избирателей. Об этом стало известно на брифинге в облизбиркоме, передает журналист URA.RU.

«30,31 составила явка избирателей — это 10 013 человек по Щучанскому округу, куда вошли Щучье, Сафакулево и Альменево. За Черняка проголосовало 55% избирателей», — рассказала заместитель председателя регионального избиркома Лариса Францишко. Конкуренты Черняка — водитель отдела образования администрации Альменевского муниципального округа Михаил Деулин (КПРФ) и сотрудница Центра татарской культуры Алена Ковригина (ЛДПР), — набрали 28 и 14% соответственно.

Ранее URA.RU писало, что довыборы проводят из-за досрочной отставки экс-депутата Бориса Чепурного. Он сложил свои полномочия в апреле из-за загруженности на основной работе. Решение о лишении мандата поддержали 19 депутатов облдумы.

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На довыборах в Курганскую областную думу победил гендиректор компании «МобиДик» Александр Черняк («Единая Россия»). По предварительным результатам, за него проголосовали 55% избирателей. Об этом стало известно на брифинге в облизбиркоме, передает журналист URA.RU. «30,31 составила явка избирателей — это 10 013 человек по Щучанскому округу, куда вошли Щучье, Сафакулево и Альменево. За Черняка проголосовало 55% избирателей», — рассказала заместитель председателя регионального избиркома Лариса Францишко. Конкуренты Черняка — водитель отдела образования администрации Альменевского муниципального округа Михаил Деулин (КПРФ) и сотрудница Центра татарской культуры Алена Ковригина (ЛДПР), — набрали 28 и 14% соответственно. Ранее URA.RU писало, что довыборы проводят из-за досрочной отставки экс-депутата Бориса Чепурного. Он сложил свои полномочия в апреле из-за загруженности на основной работе. Решение о лишении мандата поддержали 19 депутатов облдумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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