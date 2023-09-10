Челябинские аудиторы проверят администрацию Кусинского района

11 сентября 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

КСП проверит эффективность расходования бюджетных средств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кусинском районе Челябинской области пройдут проверки расходования бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП). «Сотрудники КСП приступают к проведению ревизии в Кусинском районе. Проверят главных распорядителей бюджетных средств муниципалитета и отдельные подведомственные учреждения», — уточнили в пресс-службе. В программу мероприятия включены проверки: законности, целевого и эффективного использования средств; расходов на оплату труда служащих и работников учреждений, а также на соцзащиту, образование, спорт, культуру, строительство и благоустройство. Будет проверена эффективность распоряжения имуществом и земельными участками. В план вошли ревизия госзакупок, нацпроектов и другие вопросы. Мероприятие является плановым.

В Кусинском районе Челябинской области пройдут проверки расходования бюджетных средств. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП). «Сотрудники КСП приступают к проведению ревизии в Кусинском районе. Проверят главных распорядителей бюджетных средств муниципалитета и отдельные подведомственные учреждения», — уточнили в пресс-службе. В программу мероприятия включены проверки: законности, целевого и эффективного использования средств; расходов на оплату труда служащих и работников учреждений, а также на соцзащиту, образование, спорт, культуру, строительство и благоустройство. Будет проверена эффективность распоряжения имуществом и земельными участками. В план вошли ревизия госзакупок, нацпроектов и другие вопросы. Мероприятие является плановым.