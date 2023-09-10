Тюменец украл продукты из «Магнита» и избил сотрудницу магазина

Инцидент произошел в августе 2023 года в магазине на улице Малыгина
Житель Тюмени украл продукты из магазина «Магнит», а после избил сотрудницу супермаркета, которая пыталась его задержать. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент произошел в августе 2023 года в магазине на улице Малыгина.
«Женщина последовала за Алексеем на улицу и потребовала вернуть похищенный товар. Но последний продолжал его удерживать, а потом начал наносить удары женщине, причинив ей переломы челюсти, носа и гематом у глаз», — рассказали в пресс-службе ведомства.
После избиения мужчина скрылся. По решению суда тюменец будет находиться под стражей до 5 ноября.
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