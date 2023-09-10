10 сентября 2023

Тюменец украл продукты из «Магнита» и избил сотрудницу магазина

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Виды города. Пермь, магнит, виды перми, магазин магнит
Инцидент произошел в августе 2023 года в магазине на улице Малыгина Фото:

Житель Тюмени украл продукты из магазина «Магнит», а после избил сотрудницу супермаркета, которая пыталась его задержать. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент произошел в августе 2023 года в магазине на улице Малыгина.

«Женщина последовала за Алексеем на улицу и потребовала вернуть похищенный товар. Но последний продолжал его удерживать, а потом начал наносить удары женщине, причинив ей переломы челюсти, носа и гематом у глаз», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После избиения мужчина скрылся. По решению суда тюменец будет находиться под стражей до 5 ноября.

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Житель Тюмени украл продукты из магазина «Магнит», а после избил сотрудницу супермаркета, которая пыталась его задержать. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент произошел в августе 2023 года в магазине на улице Малыгина. «Женщина последовала за Алексеем на улицу и потребовала вернуть похищенный товар. Но последний продолжал его удерживать, а потом начал наносить удары женщине, причинив ей переломы челюсти, носа и гематом у глаз», — рассказали в пресс-службе ведомства. После избиения мужчина скрылся. По решению суда тюменец будет находиться под стражей до 5 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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