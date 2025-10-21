Десять тысяч за кило: в Тюмени начали продавать красную икру к Новому году

Свежую икру обещают привезти в декабре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени начали принимать заказы на красную икру кеты к Новому году. За килограмм рыбных деликатесов просят от 8 600 рублей. Свежий улов обещают в декабре. Информация об этом появилась на сайтах бесплатных объявлений.

«Продажа икры кеты Premium. Для компаний и организаций к Новому году 2026. Поставка в декабре», — говорится в тексте объявления.

При оптовой продаже цена за килограмм будет составлять 8 600 рублей. В розницу же придется отдать уже 10 000 рублей. Продавец уверяет, что икра будет доставлена с Камчатки.

