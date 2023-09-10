Юные хоккеисты пермского клуба «Молот» устроили травлю сверстника

Руководство хоккейной спортшколы обещает наказать виновных Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми подростки устроили издевательства над сверстником. Несколько видеороликов с издевательствами попали в Сеть. На них утверждается, что речь идет о воспитанниках пермского хоккейного клуба «Молот» 2008 года рождения. Судя по одному из видео, одном бьют своего сверстника в раздевалке.

«Вот какая ситуация происходит. Команда или пол команды, выбрали какого-то приезжего хоккеиста и устроили буллинг. Возможно, приезжий хоккеист спровоцировал команду, а может команда решила поиграть. Но такими методами можно либо ему шею сломать, либо до суицида довести», — говорится в telegram-канале Hockeymans78, где появилось видео. Также утверждается, что «ситуация продолжается с лета», тренер на нее никак не реагирует.

Изданию «КП-Пермь» удалось пообщаться с матерью подростка, которого подвергался унижению. По ее словам, «сейчас травли уже нет, сын посещает тренировочный процесс и его здоровью ничего не угрожает». Руководство хоккейной школы начало разбирательство по факту случившегося. «Тренерским составом будут озвучены конкретные фамилии [виновных], кого исключили из школы, и кто наказан», — пояснила женщина изданию.

В министерстве спорта Пермского края URA.RU сообщили, что проверку проведет комиссия по делам несовершеннолетних. Само поведение воспитанников хоккейной спортшколы в ведомстве назвали «недопустимым». В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю агентству подтвердили информацию о начатой полицией проверке.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись противоправных действий в отношении подростка со стороны сверстников в одной из спортивных секций. В полиции по данному факту зарегистрирован материал проверки. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личностей, причастных к противоправным действиям, выясняются все обстоятельства случившегося», — пояснили в силовом ведомстве.