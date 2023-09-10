10 сентября 2023
09 сентября 2023

Юные хоккеисты пермского клуба «Молот» устроили травлю сверстника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Металлург" – ЦСКА. Плей-офф (первая игра). Магнитогорск, кхл, кубок гагарина, спорт, плей-офф, игра, лед, хоккей, сломанная клюшка
Руководство хоккейной спортшколы обещает наказать виновных Фото:

В Перми подростки устроили издевательства над сверстником. Несколько видеороликов с издевательствами попали в Сеть. На них утверждается, что речь идет о воспитанниках пермского хоккейного клуба «Молот» 2008 года рождения. Судя по одному из видео, одном бьют своего сверстника в раздевалке.

«Вот какая ситуация происходит. Команда или пол команды, выбрали какого-то приезжего хоккеиста и устроили буллинг. Возможно, приезжий хоккеист спровоцировал команду, а может команда решила поиграть. Но такими методами можно либо ему шею сломать, либо до суицида довести», — говорится в telegram-канале Hockeymans78, где появилось видео. Также утверждается, что «ситуация продолжается с лета», тренер на нее никак не реагирует.

Изданию «КП-Пермь» удалось пообщаться с матерью подростка, которого подвергался унижению. По ее словам, «сейчас травли уже нет, сын посещает тренировочный процесс и его здоровью ничего не угрожает». Руководство хоккейной школы начало разбирательство по факту случившегося. «Тренерским составом будут озвучены конкретные фамилии [виновных], кого исключили из школы, и кто наказан», — пояснила женщина изданию.

В министерстве спорта Пермского края URA.RU сообщили, что проверку проведет комиссия по делам несовершеннолетних. Само поведение воспитанников хоккейной спортшколы в ведомстве назвали «недопустимым». В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю агентству подтвердили информацию о начатой полицией проверке.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись противоправных действий в отношении подростка со стороны сверстников в одной из спортивных секций. В полиции по данному факту зарегистрирован материал проверки. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личностей, причастных к противоправным действиям, выясняются все обстоятельства случившегося», — пояснили в силовом ведомстве.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми подростки устроили издевательства над сверстником. Несколько видеороликов с издевательствами попали в Сеть. На них утверждается, что речь идет о воспитанниках пермского хоккейного клуба «Молот» 2008 года рождения. Судя по одному из видео, одном бьют своего сверстника в раздевалке. «Вот какая ситуация происходит. Команда или пол команды, выбрали какого-то приезжего хоккеиста и устроили буллинг. Возможно, приезжий хоккеист спровоцировал команду, а может команда решила поиграть. Но такими методами можно либо ему шею сломать, либо до суицида довести», — говорится в telegram-канале Hockeymans78, где появилось видео. Также утверждается, что «ситуация продолжается с лета», тренер на нее никак не реагирует. Изданию «КП-Пермь» удалось пообщаться с матерью подростка, которого подвергался унижению. По ее словам, «сейчас травли уже нет, сын посещает тренировочный процесс и его здоровью ничего не угрожает». Руководство хоккейной школы начало разбирательство по факту случившегося. «Тренерским составом будут озвучены конкретные фамилии [виновных], кого исключили из школы, и кто наказан», — пояснила женщина изданию. В министерстве спорта Пермского края URA.RU сообщили, что проверку проведет комиссия по делам несовершеннолетних. Само поведение воспитанников хоккейной спортшколы в ведомстве назвали «недопустимым». В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю агентству подтвердили информацию о начатой полицией проверке. «В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись противоправных действий в отношении подростка со стороны сверстников в одной из спортивных секций. В полиции по данному факту зарегистрирован материал проверки. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личностей, причастных к противоправным действиям, выясняются все обстоятельства случившегося», — пояснили в силовом ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...