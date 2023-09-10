10 сентября 2023
09 сентября 2023

В Пермском крае отменяют бесплатные прививки от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от ковида. Екатеринбург, прививка, лечение, шприц, медицина, вакцинация, прививочная компания
Теперь вакцинироваться можно только в частных клиниках Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители Пермского края больше не смогут бесплатно привиться от коронавируса. Министерство здравоохранения прекратило закупать эту вакцину.

«Сейчас нет потребности в массовой вакцинации жителей региона от коронавируса. В связи с этим нет необходимости в закупке вакцины от Covid-192», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на министерство здравоохранения Пермского края.

Из-за отсутствия вакцины пермяки не смогут поставить прививку от коронавируса по ОМС. Но желающие привиться могут обратиться в частные клиники и вакцинироваться на платной основе.

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Жители Пермского края больше не смогут бесплатно привиться от коронавируса. Министерство здравоохранения прекратило закупать эту вакцину. «Сейчас нет потребности в массовой вакцинации жителей региона от коронавируса. В связи с этим нет необходимости в закупке вакцины от Covid-192», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на министерство здравоохранения Пермского края. Из-за отсутствия вакцины пермяки не смогут поставить прививку от коронавируса по ОМС. Но желающие привиться могут обратиться в частные клиники и вакцинироваться на платной основе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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