В Пермском крае отменяют бесплатные прививки от коронавируса

Теперь вакцинироваться можно только в частных клиниках
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Жители Пермского края больше не смогут бесплатно привиться от коронавируса. Министерство здравоохранения прекратило закупать эту вакцину.
«Сейчас нет потребности в массовой вакцинации жителей региона от коронавируса. В связи с этим нет необходимости в закупке вакцины от Covid-192», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на министерство здравоохранения Пермского края.
Из-за отсутствия вакцины пермяки не смогут поставить прививку от коронавируса по ОМС. Но желающие привиться могут обратиться в частные клиники и вакцинироваться на платной основе.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.