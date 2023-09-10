В Пермском крае отменяют бесплатные прививки от коронавируса

11 сентября 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Теперь вакцинироваться можно только в частных клиниках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Жители Пермского края больше не смогут бесплатно привиться от коронавируса. Министерство здравоохранения прекратило закупать эту вакцину. «Сейчас нет потребности в массовой вакцинации жителей региона от коронавируса. В связи с этим нет необходимости в закупке вакцины от Covid-192», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на министерство здравоохранения Пермского края. Из-за отсутствия вакцины пермяки не смогут поставить прививку от коронавируса по ОМС. Но желающие привиться могут обратиться в частные клиники и вакцинироваться на платной основе.

Жители Пермского края больше не смогут бесплатно привиться от коронавируса. Министерство здравоохранения прекратило закупать эту вакцину. «Сейчас нет потребности в массовой вакцинации жителей региона от коронавируса. В связи с этим нет необходимости в закупке вакцины от Covid-192», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на министерство здравоохранения Пермского края. Из-за отсутствия вакцины пермяки не смогут поставить прививку от коронавируса по ОМС. Но желающие привиться могут обратиться в частные клиники и вакцинироваться на платной основе.