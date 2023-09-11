На Дальнем Востоке ждут приезд Ким Чен Ына в ближайшие дни

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Клипарт. Сток Сайт президента России, ким чен ын
Детали визита Ким Чен Ына в Россию не сообщаются Фото:

На Дальнем Востоке ожидают приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в самое ближайшее время. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Ким Чен Ына ждут на Дальнем Востоке в самые ближайшие дни», — передает слова источников «Интерфакс». Там добавили, что конкретное расписание визита и детали программы неизвестны. Подготовка к приезду северокорейского лидера ведется уже достаточно продолжительное время, заключили источники.

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На Дальнем Востоке ожидают приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в самое ближайшее время. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Ким Чен Ына ждут на Дальнем Востоке в самые ближайшие дни», — передает слова источников «Интерфакс». Там добавили, что конкретное расписание визита и детали программы неизвестны. Подготовка к приезду северокорейского лидера ведется уже достаточно продолжительное время, заключили источники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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