На Дальнем Востоке ждут приезд Ким Чен Ына в ближайшие дни

Детали визита Ким Чен Ына в Россию не сообщаются
На Дальнем Востоке ожидают приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в самое ближайшее время. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.
«Ким Чен Ына ждут на Дальнем Востоке в самые ближайшие дни», — передает слова источников «Интерфакс». Там добавили, что конкретное расписание визита и детали программы неизвестны. Подготовка к приезду северокорейского лидера ведется уже достаточно продолжительное время, заключили источники.
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